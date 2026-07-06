Moria Casán apuntó con todo contra Mbappé por ser maleducado en el partido contra Paraguay

Moria Casán no anduvo con vueltas y cuestionó directamente a Kylian Mbappé por su actitud al finalizar el partido del Mundial 2026 donde le negó el saludo al arquero de Paraguay, Orlando Gill.
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La conductora Moria Casán cuestionó la accción de Kylian Mbappé con el arquero Orlando Gill apenas finalizado el partido entre Francia y Paraguay.
Moria Casán no anduvo con vueltas y cuestionó directamente a Kylian Mbappé por su actitud al finalizar el partido del Mundial 2026 donde le negó el saludo al arquero de Paraguay, Orlando Gill.
El arquero, que resultó la gran figura de partido, le extendió la mano para saludarlo apenas terminado el encuentro y el delantero de Francia siguió festejando como si nada, imagen que recorrió el mundo y se volvió muy comentada en redes sociales.
"Vamos a hablar del Mundial, de los códigos, y sobre todo esto de Mbappé no dándole la mano a Gill, arquero de Paraguay, una vez terminado el partido", introdujo Nacho Otero desde el noticiero Arriba Argentinos.
Al escuchar eso durante el pase de programas, la One no anduvo con vueltas al cuestionar la actitud del futbolista francés y figura del Real Madrid con el arquero paraguayo que juega en San Lorenzo de Almagro y tuvo un destacado Mundial para la selección que dirige Gustavo Alfaro.
“Estaba viendo lo de los códigos. Maleducado Mbappé. Suponte que cuando está el partido todo cualquiera y una vez que termina se abrazan en general y se dan un beso. Y no sé cuál es la historia de no darle el saludo al arquero ¿no?", dijo sin filtros Moria Casán sobre Kylian Mbappé desde su programa La mañana con Moria (El Trece).
“Son medio cancheros estos nuevos chicos, sobre todo coincide que muchos son devotos de Cristiano Ronaldo, Mbappé también, y como que vienen con el mismo egocentrismo”, agregó el periodista.
En ese sentido, remarcó la gran diferencia que tiene el capitán de la Selección Argentina con el resto y también apuntó contra Cristiano Ronaldo: “Messi es el que desarma un poco todo porque Ronaldo también, ese es más falta de código que nadie, apenas le hablan de Messi da vuelta la cara, cero código", disparó la conductora.
En tanto, Nacho Otero le recordó mientras hablanan de los códigos el reciente gesto que tuvo con Georgina Barborssa en los Premios Martín Fierro donde se reconciliaron tras varios años distanciadas.
"Eso fue bueno porque somos figuras. Y ahí la viveza de Del Moro para que subamos al escenario. Fue muy lindo y ahí hubo códigos, se olvidan las cosas. Yo suelto, no soy ni reconrosa ni memoriosa ni nada, me olvidé. Tomo algo personal en el momento que ocurre pero soy educada", concluyó la One.