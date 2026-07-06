Moria Casán apuntó con todo contra Mbappé por ser maleducado en el partido contra Paraguay

La fuerte crítica de Moria Casán a Mbappé

“Estaba viendo lo de los códigos. Maleducado Mbappé. Suponte que cuando está el partido todo cualquiera y una vez que termina se abrazan en general y se dan un beso. Y no sé cuál es la historia de no darle el saludo al arquero ¿no?", dijo sin filtros Moria Casán sobre Kylian Mbappé desde su programa La mañana con Moria (El Trece).

“Son medio cancheros estos nuevos chicos, sobre todo coincide que muchos son devotos de Cristiano Ronaldo, Mbappé también, y como que vienen con el mismo egocentrismo”, agregó el periodista.

En ese sentido, remarcó la gran diferencia que tiene el capitán de la Selección Argentina con el resto y también apuntó contra Cristiano Ronaldo: “Messi es el que desarma un poco todo porque Ronaldo también, ese es más falta de código que nadie, apenas le hablan de Messi da vuelta la cara, cero código", disparó la conductora.

En tanto, Nacho Otero le recordó mientras hablanan de los códigos el reciente gesto que tuvo con Georgina Barborssa en los Premios Martín Fierro donde se reconciliaron tras varios años distanciadas.

"Eso fue bueno porque somos figuras. Y ahí la viveza de Del Moro para que subamos al escenario. Fue muy lindo y ahí hubo códigos, se olvidan las cosas. Yo suelto, no soy ni reconrosa ni memoriosa ni nada, me olvidé. Tomo algo personal en el momento que ocurre pero soy educada", concluyó la One.