ANSES confirmó las FECHAS DE COBRO para jubilados y asignaciones en JULIO 2026

¿Cuándo se pagan los haberes superiores y las categorías del SUAF?

Los jubilados y pensionados que perciben montos más altos y superan el haber básico del sistema contributivo nacional cobrarán en una segunda etapa. Las liquidaciones para este escalafón de ingresos medios y máximos del SIPA se procesarán durante la última semana del mes, alcanzando un tope legal bruto para la jubilación máxima de $2.772.298,06.

Por su parte, los trabajadores registrados y monotributistas incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) verán depositados los conceptos del salario familiar por hijo siguiendo las mismas fechas de cobro asignadas para el padrón general por terminación de DNI, procesándose las transferencias de oficio según los rangos salariales declarados ante la AFIP.

¿Cómo saber si el calendario de pagos sufrió modificaciones por feriados?

La diagramación de las jornadas de depósito bancario contempla el calendario de días hábiles comerciales determinado por el Banco Central de la República Argentina. Ante eventuales jornadas no laborables o feriados específicos, las órdenes de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social se adelantan de oficio para garantizar que el dinero esté disponible.

El sistema previsional nacional coordina los clearing bancarios de manera anticipada con las entidades financieras públicas y privadas para mitigar demoras logísticas. Los beneficiarios de las jubilaciones y las asignaciones familiares conservarán la vigencia de sus depósitos operativos desde la fecha pautada originalmente por el número de documento de identidad del titular.

Fechas oficiales: días de pago de ANSES para haberes mínimos y asignaciones en julio de 2026

El cronograma de acreditación de fondos del Estado nacional se organizó de la siguiente manera de acuerdo con el último número del documento: