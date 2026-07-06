ANSES confirmó que paga un nuevo bono de $129.00: quiénes pueden cobrarlo.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio?

Pueden solicitar este beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el SUAF.

Personas que cobran la Prestación por Desempleo.

Trabajadores que perciben prestaciones de una ART.

Trabajadores de temporada.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra de Malvinas.

En todos los casos, ANSES verifica que se cumplan las condiciones y analiza la documentación presentada antes de aprobar el pago.

¿Cuánto paga la Asignación por Matrimonio en julio de 2026?

Con el aumento del 2,15% aplicado en julio, la Asignación por Matrimonio pasó a ser de $129.209 por beneficiario.

Esto significa que, si ambos integrantes de la pareja cumplen con los requisitos exigidos por ANSES, cada uno puede cobrar ese monto, por lo que el beneficio conjunto puede superar los $258.000.

¿Cómo tramitar la Asignación por Matrimonio?

ANSES permite realizar la gestión de dos maneras:

De forma online , a través del servicio de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

, a través del servicio de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Presencialmente, en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación correspondiente.

El trámite es completamente gratuito y puede iniciarse una vez cumplidas las condiciones establecidas por el organismo previsional.