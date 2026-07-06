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ANSES confirmó que paga un nuevo bono de $129.00: quiénes pueden cobrarlo

La ANSES aplicó un aumento del 2,15% en las asignaciones familiares desde julio de 2026. Con la actualización, la Asignación por Matrimonio alcanza un nuevo monto y puede ser cobrada por ambos integrantes de la pareja si cumplen los requisitos.

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ANSES confirmó que paga un nuevo bono de $129.00: quiénes pueden cobrarlo.

ANSES confirmó que paga un nuevo bono de $129.00: quiénes pueden cobrarlo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó desde julio de 2026 los montos de las asignaciones familiares, en línea con el incremento mensual del 2,15% determinado por la fórmula de movilidad basada en la inflación. Entre las prestaciones alcanzadas por esta suba se encuentra la Asignación por Matrimonio, un beneficio de pago único destinado a trabajadores registrados y otros grupos incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

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Se trata de una ayuda económica que busca acompañar a quienes formalizan su unión civil y que tiene una particularidad: puede ser cobrada por cada uno de los integrantes de la pareja, siempre que ambos reúnan las condiciones establecidas por ANSES.

¿Qué es la Asignación por Matrimonio de ANSES?

La Asignación por Matrimonio es un beneficio de pago único que entrega ANSES a quienes contraen matrimonio y pertenecen a determinados grupos alcanzados por el régimen de asignaciones familiares.

No se trata de una prestación universal, sino de un beneficio destinado a personas que cumplen con requisitos laborales y previsionales específicos.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Matrimonio?

Pueden solicitar este beneficio:

  • Trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el SUAF.
  • Personas que cobran la Prestación por Desempleo.
  • Trabajadores que perciben prestaciones de una ART.
  • Trabajadores de temporada.
  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra de Malvinas.

En todos los casos, ANSES verifica que se cumplan las condiciones y analiza la documentación presentada antes de aprobar el pago.

¿Cuánto paga la Asignación por Matrimonio en julio de 2026?

Con el aumento del 2,15% aplicado en julio, la Asignación por Matrimonio pasó a ser de $129.209 por beneficiario.

Esto significa que, si ambos integrantes de la pareja cumplen con los requisitos exigidos por ANSES, cada uno puede cobrar ese monto, por lo que el beneficio conjunto puede superar los $258.000.

¿Cómo tramitar la Asignación por Matrimonio?

ANSES permite realizar la gestión de dos maneras:

  • De forma online, a través del servicio de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Presencialmente, en una oficina de ANSES, con turno previo y la documentación correspondiente.

El trámite es completamente gratuito y puede iniciarse una vez cumplidas las condiciones establecidas por el organismo previsional.

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