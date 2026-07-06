Terrible accidente en el Mundial: quiso festejar la clasificación de Inglaterra, sufrió una dura lesión y terminó hospitalizado

La gravedad del impacto obligó a la intervención urgente de los profesionales sanitarios que custodiaban el perímetro del terreno de juego. Los médicos lo retiraron de la cancha en camilla con oxígeno y luego lo derivaron a un centro de salud, de acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación de su país. "Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria", sostuvo con crudeza el director técnico alemán Thomas Tuchel ante los periodistas, evidenciando el lamento del cuerpo técnico por perder a un elemento de experiencia en el vestuario.

Qué dijeron los jugadores de Inglaterra sobre la lesión de Jordan Henderson

Los principales referentes del plantel británico trataron de aportar calma ante la incertidumbre generalizada, brindando detalles sobre el estado anímico del volante tras el accidente.

"Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo", dijo al respecto el capitán Harry Kane en la zona mixta, intentando bajarle los decibeles a la repercusión del blooper. Por su parte, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, expresó sobre su compañero: "Está un poco molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control". Cabe destacar que, al menos hasta las primeras horas posteriores al incidente en la Ciudad de México, la Selección de Inglaterra no había comunicado oficialmente ningún parte médico definitivo sobre la salud de Henderson.