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Terrible accidente en el Mundial: quiso festejar la clasificación de Inglaterra, sufrió una dura lesión y terminó hospitalizado

El futbolista de Inglaterra no sumó minutos en el ajustado triunfo de su seleccionado frente a México, pero sufrió una frave lesión al intentar saltar un cartel publicitario para celebrar con los hinchas.

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Terrible accidente en el Mundial: quiso festejar la clasificación de Inglaterra, sufrió una dura lesión y terminó hospitalizado

La algarabía por meterse entre los ocho mejores seleccionados del planeta se transformó en un momento de profunda preocupación y dramatismo en territorio norteamericano. Jordan Henderson no jugó siquiera un minuto del partido ante México en el que Inglaterra logró la clasificación a cuartos de final del Mundial, pero aun así fue noticia. El experimentado mediocampista acaparó los flashes en la noche de este domingo, primero por haber recibido una tarjeta amarilla en el banco de suplentes del estadio Azteca en el triunfo 3-2 de los ingleses, y luego por sufrir un increíble accidente en pleno campo de juego una vez concluido el espectáculo deportivo.

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Foto: Reuters 

La desafortunada situación se desencadenó cuando el plantel británico celebraba la agónica victoria con su parcialidad. Mientras celebraba el triunfo de su seleccionado, sufrió una insólita caída que le provocó una “lesión seria”, según reconoció su entrenador, Thomas Tuchel, en la conferencia de prensa posterior al compromiso. La increíble acción se viralizó rápidamente en las distintas plataformas y redes sociales, donde se observa al excapitán de Liverpool intentando atravesar por encima una valla publicitaria detrás de uno de los arcos, justo en el instante en que en los parlantes del estadio Azteca todavía sonaba la mítica canción Wonderwall de Oasis.

El ímpetu por festejar de cara a la tribuna le terminó jugando una mala pasada al futbolista de 36 años, quien no pudo calcular de forma efectiva el salto sobre la estructura comercial. El salto del jugador que momentos antes celebraba al compás de la mítica canción no pudo ser completo porque perdió el equilibrio y cayó al césped apoyando sus brazos con todo el peso de su cuerpo. Ante la impactante escena, su compañero Dan Burn, quien había logrado saltar el mismo cartel apenas unos segundos antes, se acercó de inmediato de forma solidaria para auxiliarlo en el suelo.

La gravedad del impacto obligó a la intervención urgente de los profesionales sanitarios que custodiaban el perímetro del terreno de juego. Los médicos lo retiraron de la cancha en camilla con oxígeno y luego lo derivaron a un centro de salud, de acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación de su país. "Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria", sostuvo con crudeza el director técnico alemán Thomas Tuchel ante los periodistas, evidenciando el lamento del cuerpo técnico por perder a un elemento de experiencia en el vestuario.

Qué dijeron los jugadores de Inglaterra sobre la lesión de Jordan Henderson

Los principales referentes del plantel británico trataron de aportar calma ante la incertidumbre generalizada, brindando detalles sobre el estado anímico del volante tras el accidente.

"Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo", dijo al respecto el capitán Harry Kane en la zona mixta, intentando bajarle los decibeles a la repercusión del blooper. Por su parte, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, expresó sobre su compañero: "Está un poco molesto, pero nuestro equipo médico tiene todo bajo control". Cabe destacar que, al menos hasta las primeras horas posteriores al incidente en la Ciudad de México, la Selección de Inglaterra no había comunicado oficialmente ningún parte médico definitivo sobre la salud de Henderson.

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