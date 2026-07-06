ANSES confirmó que este trámite seguirá siendo obligatorio hasta 2027

¿Por qué ANSES extendió la medida?

El régimen excepcional había sido establecido originalmente por la Resolución 1273/2024, que fijó un plazo de 180 días para la atención presencial de estos casos.

Posteriormente, la Resolución 259/2025 prorrogó esa modalidad hasta el 2 de julio de 2026. Sin embargo, según los fundamentos de la nueva normativa, aún persisten las dificultades para completar la interoperabilidad entre los sistemas informáticos de ANSES y el Ministerio de Salud.

Por ese motivo, la Resolución 194/2026 volvió a extender el esquema excepcional por un año más, hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.

¿Quiénes pueden cobrar la Asignación por Embarazo?

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas gestantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

La prestación se abona mensualmente durante el embarazo y forma parte de las políticas de protección social administradas por el organismo previsional.

En la mayoría de los casos, la verificación de los datos se realiza de manera automática mediante el intercambio de información entre organismos públicos. No obstante, cuando esa validación no es posible, continúa vigente la obligación de realizar el trámite de forma presencial.

Hasta cuándo rige la prórroga

Con la entrada en vigencia de la Resolución 194/2026, el régimen excepcional permanecerá vigente hasta el 2 de julio de 2027, plazo durante el cual las personas alcanzadas deberán continuar realizando el trámite en las oficinas de ANSES cuando sus datos no puedan ser verificados automáticamente.

La medida busca garantizar que las beneficiarias puedan acceder a la prestación mientras avanza la actualización de los sistemas de intercambio de información entre los organismos estatales.