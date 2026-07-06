ANSES paga un extra de hasta $149.425 en julio: quiénes lo cobran sin hacer trámites

Familias con un hijo: $72.250 .

. Familias con dos hijos: $113.299 .

. Familias con tres o más hijos: $149.425.

El dinero se acredita automáticamente en la misma cuenta donde los beneficiarios reciben la AUH, la Asignación por Embarazo o la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en julio

Con el incremento del 2,15%, el monto bruto de la AUH pasó a $148.049 por hijo. Sin embargo, la mayoría de los titulares percibe el 80%, ya que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos mensuales quedan de la siguiente manera:

Un hijo: $118.439,20 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = $190.689,20 .

$118.439,20 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar = . Dos hijos: $236.878,40 + $113.299 = $350.177,40 .

$236.878,40 + $113.299 = . Tres hijos: $355.317,60 + $149.425 = $504.742,60 .

$355.317,60 + $149.425 = . Cuatro hijos: $473.756,80 + $149.425 = $623.181,80 .

$473.756,80 + $149.425 = . Cinco hijos: $592.196 + $149.425 = $741.621 .

$592.196 + $149.425 = . Seis hijos: $710.635,20 + $149.425 = $860.060,20.

En algunos casos, ANSES abona el 100% de la AUH cuando el Ministerio de Salud valida automáticamente los controles sanitarios y el esquema de vacunación de los niños menores de cinco años.

AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR.

El Complemento Leche también aumentó

Además de la Tarjeta Alimentar, algunas familias reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida.

Desde julio, este beneficio asciende a $55.841 y se deposita automáticamente a las familias con hijos de hasta dos años y a las titulares de la Asignación por Embarazo que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Cuánto cobra una beneficiaria de la Asignación por Embarazo

Las personas que perciben la AUE pueden reunir hasta tres prestaciones en una misma liquidación.

En julio recibirán:

80% de la Asignación por Embarazo: $118.439,20 .

. Tarjeta Alimentar: $72.250 .

. Complemento Leche: $55.841.

En total, una beneficiaria puede percibir $246.530,20 durante el mes, siempre que reúna las condiciones para acceder a cada uno de los beneficios.

Madres de siete hijos: qué cobran en julio

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos también reciben la Tarjeta Alimentar y continúan percibiendo el bono extraordinario de $70.000 dispuesto para julio.

El monto final dependerá de la cantidad de hijos alcanzados por la Tarjeta Alimentar y se suma al haber previsional correspondiente.

Cómo consultar la liquidación de julio

ANSES habilitará las liquidaciones de julio a partir del 8 de julio.

Los beneficiarios podrán verificar el detalle de su pago ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí encontrarán la fecha de cobro, los beneficios liquidados y el monto total que recibirán durante el mes.

Como ocurre todos los meses, la Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática junto con la prestación principal, por lo que no es necesario realizar ninguna inscripción ni gestión adicional para acceder al beneficio.