No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al aumento. Los nuevos valores se incorporan directamente en las liquidaciones del mes y sirven como base para los pagos de enero.

Cuáles son los nuevos haberes jubilatorios desde enero de 2026

Jubilados_ANSES ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $419.303,33.

Otros valores actualizados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

PUAM : $349.443,60

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez : $314.523,04

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

El refuerzo adicional, de oficializarse, volvería a concentrarse en los haberes más bajos.

Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo en enero 2026

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir de la segunda semana de enero, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Fechas de pago para jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima, el calendario se extiende hacia el cierre del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, también organizadas por terminación de documento: