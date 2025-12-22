En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilaciones
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

ANSES comienza enero 2026 con definiciones clave para jubilaciones y pensiones. El primer aumento del año, los nuevos haberes y el calendario de pagos ya están confirmados y marcan cómo arranca el sistema previsional.

ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

El comienzo de enero 2026 marca un punto clave para el sistema previsional. ANSES aplica el primer ajuste del año y ordena el esquema de pagos para jubilados y pensionados, con valores que ya impactan en las liquidaciones del mes.

Leé también ANSES confirma los montos de enero 2026 para AUH, SUAF y jubilaciones
ANSES confirma los montos de enero 2026 para AUH, SUAF y jubilaciones

La actualización surge tras conocerse el último dato oficial de inflación. Según informó el INDEC, el índice correspondiente a noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza como base para el ajuste mensual previsto en la normativa vigente.

Con este incremento, quedan definidos los nuevos haberes previsionales y el cronograma de cobros de enero, organizado por tipo de prestación y terminación de DNI, lo que permite anticipar cuándo y cuánto se cobra desde el inicio del año.

Cómo se calcula el aumento de jubilaciones que aplica ANSES en enero 2026

El ajuste que se aplica en enero es del 2,5% y responde directamente a la inflación registrada en noviembre. Este mecanismo se actualiza de manera mensual y se aplica de forma automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.

No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al aumento. Los nuevos valores se incorporan directamente en las liquidaciones del mes y sirven como base para los pagos de enero.

Cuáles son los nuevos haberes jubilatorios desde enero de 2026

Jubilados_ANSES
ANSES aplica el primer aumento del a&ntilde;o y define el cobro de jubilaciones en enero

ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $419.303,33.

Otros valores actualizados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:

  • PUAM: $349.443,60

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04

  • Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

El refuerzo adicional, de oficializarse, volvería a concentrarse en los haberes más bajos.

Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo en enero 2026

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir de la segunda semana de enero, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Fechas de pago para jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima, el calendario se extiende hacia el cierre del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas en enero

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, también organizadas por terminación de documento:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

