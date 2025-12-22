ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

El comienzo de enero 2026 marca un punto clave para el sistema previsional. ANSES aplica el primer ajuste del año y ordena el esquema de pagos para jubilados y pensionados, con valores que ya impactan en las liquidaciones del mes.
ANSES comienza enero 2026 con definiciones clave para jubilaciones y pensiones. El primer aumento del año, los nuevos haberes y el calendario de pagos ya están confirmados y marcan cómo arranca el sistema previsional.
El comienzo de enero 2026 marca un punto clave para el sistema previsional. ANSES aplica el primer ajuste del año y ordena el esquema de pagos para jubilados y pensionados, con valores que ya impactan en las liquidaciones del mes.
La actualización surge tras conocerse el último dato oficial de inflación. Según informó el INDEC, el índice correspondiente a noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza como base para el ajuste mensual previsto en la normativa vigente.
Con este incremento, quedan definidos los nuevos haberes previsionales y el cronograma de cobros de enero, organizado por tipo de prestación y terminación de DNI, lo que permite anticipar cuándo y cuánto se cobra desde el inicio del año.
El ajuste que se aplica en enero es del 2,5% y responde directamente a la inflación registrada en noviembre. Este mecanismo se actualiza de manera mensual y se aplica de forma automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.
No es necesario realizar gestiones adicionales para acceder al aumento. Los nuevos valores se incorporan directamente en las liquidaciones del mes y sirven como base para los pagos de enero.
Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasa a ser de $349.303,33. En caso de que el Gobierno nacional vuelva a confirmar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanzaría los $419.303,33.
Otros valores actualizados del sistema previsional quedan de la siguiente manera:
PUAM: $349.443,60
Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.523,04
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
El refuerzo adicional, de oficializarse, volvería a concentrarse en los haberes más bajos.
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comienzan a cobrar a partir de la segunda semana de enero, según la terminación del DNI:
DNI terminados en 1: 12 de enero
DNI terminados en 2: 13 de enero
DNI terminados en 3: 14 de enero
DNI terminados en 4: 15 de enero
DNI terminados en 5: 16 de enero
DNI terminados en 6: 19 de enero
DNI terminados en 7: 20 de enero
DNI terminados en 8: 21 de enero
DNI terminados en 9: 22 de enero
Para quienes cobran montos superiores a la jubilación mínima, el calendario se extiende hacia el cierre del mes:
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, también organizadas por terminación de documento:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero