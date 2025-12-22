ANSES paga más en Navidad: mirá si te depositan esta semana

Lunes 22: DNI terminados en 6 y 7

Martes 23: DNI terminados en 8 y 9

AUH y SUAF: pagos que se acreditan esta semana

También continúa el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). ANSES confirmó que este lunes 22 de diciembre cobran las familias con DNI terminado en 9.

Según el Anexo V de la Resolución 361/2025, el monto total de la AUH es de $122.492, aunque ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago mensual es de $97.993,60.

Para hijos con discapacidad, la asignación asciende a $398.853, con un pago directo de $319.082,40.

En paralelo, se completa el cronograma de las Asignaciones Familiares del SUAF para trabajadores registrados. ANSES indicó que el martes 23 de diciembre cobran los beneficiarios con DNI terminado en 9. En el primer rango de ingresos, los montos son:

$61.252 por hijo

$199.434 por hijo con discapacidad

Calendario_ANSES

Asignación por Embarazo y fondo de desempleo

Durante esta semana también finaliza el pago de la Asignación por Embarazo, cuyo monto general es de $122.492, con una acreditación de $97.993,60 tras la retención del 20%. En la Zona Austral, el valor asciende a $159.240, con $127.392 acreditados. El cronograma es:

Lunes 22: DNI terminados en 8

Martes 23: DNI terminados en 9

Además, ANSES inicia el pago del fondo de desempleo, destinado a trabajadores despedidos sin causa. El monto equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000. Las fechas de cobro son:

Lunes 22: DNI terminados en 0 y 1

Martes 23: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 26: DNI terminados en 4 y 5

Cómo consultar los pagos

ANSES recordó que todos los beneficiarios pueden verificar sus pagos ingresando a Mi ANSES, donde es posible consultar montos acreditados, descuentos, bonos y complementos. Para acceder, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social.