ANSES confirma los montos de enero 2026 para AUH, SUAF y jubilaciones

La suba no requiere trámites adicionales y establece los valores base con los que se calculan los haberes del primer mes del año. El porcentaje surge del esquema de movilidad mensual vigente y se replica en todas las prestaciones del sistema.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Con el incremento del 2,5%, los haberes previsionales quedan actualizados desde enero. La jubilación mínima pasa a $349.303,33. En caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, los ingresos totales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $419.303,33

PUAM : $349.443,60

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez : $314.523,04

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

El refuerzo extraordinario, si se oficializa, vuelve a estar orientado a los haberes más bajos del sistema previsional.

Cuáles son los nuevos montos de AUH y SUAF desde enero de 2026

Las asignaciones familiares también se actualizan con el aumento de enero 2026. En el caso de la AUH, ANSES continúa abonando el 80% mensual, mientras que el 20% restante se liquida tras la presentación de la Libreta.

Montos vigentes desde enero 2026:

AUH : $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad : $408.697,46

SUAF primer tramo : $61.252

SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

Estos valores se aplican de forma automática en las liquidaciones correspondientes al primer mes del año.

Cuándo paga ANSES en enero 2026 según cada prestación

El calendario de pagos de ANSES en enero 2026 queda organizado por tipo de prestación y terminación de DNI.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobran entre el 12 y el 22 de enero.

Quienes perciben haberes superiores a la mínima lo hacen entre el 23 y el 29 de enero.

Las Pensiones No Contributivas se abonan desde los primeros días del mes, entre el 9 y el 15 de enero, también según la terminación del documento.

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos en enero 2026

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados que cobran la mínima perciben sus haberes de acuerdo con el siguiente esquema:

DNI terminados en 1 : 12 de enero

DNI terminados en 2 : 13 de enero

DNI terminados en 3 : 14 de enero

DNI terminados en 4 : 15 de enero

DNI terminados en 5 : 16 de enero

DNI terminados en 6 : 19 de enero

DNI terminados en 7 : 20 de enero

DNI terminados en 8 : 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Para quienes superan el haber mínimo, el cronograma se extiende hacia el cierre del mes: