Arranca 2026 con aumento de ANSES: los nuevos montos que se cobran en enero

La actualización alcanza tanto a los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a distintas prestaciones sociales que se rigen por el mismo esquema de movilidad mensual.

Este incremento se suma a las subas aplicadas en los meses previos:

1,9% en octubre ,

2,1% en noviembre ,

2,3% en diciembre.

Con este sistema, los ingresos se ajustan con mayor frecuencia y replican de manera directa la variación de precios informada por el organismo estadístico.

Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026

Con los valores vigentes a diciembre, la jubilación mínima asciende a $349.303,33. En caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $419.303,33.

Sobre ese haber se aplicará el aumento del 2,47% en enero, que impacta en el monto base de la jubilación, tal como establece el esquema de actualización mensual por inflación.

ANSES_AUH

Pensiones ANSES: montos actualizados

El incremento también se refleja en las principales pensiones que paga el organismo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 Con bono de $70.000: $349.443,60

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04 Con bono: $314.523,04

Pensión para madres de siete hijos: mantiene el mismo valor que la jubilación mínima, $349.303,33

Todos estos montos quedan sujetos al aumento del 2,47% que se aplica en enero.

Asignaciones sociales: cómo quedan los valores

El ajuste por inflación también alcanza a las asignaciones que paga ANSES:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

AUH por Discapacidad: $408.697,46

Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, se mantiene la modalidad de pago del 80% mensual, con el 20% retenido que se cobra de forma anual tras la presentación de la Libreta correspondiente.