Previsional
ANSES
enero
Previsional

Arranca 2026 con aumento de ANSES: los nuevos montos que se cobran en enero

Con la inflación de noviembre confirmada, ANSES aplica en enero un nuevo aumento que actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026 (Foto: archivo).

Con la inflación de noviembre ya confirmada por el INDEC, ANSES aplicará en enero un nuevo ajuste mensual que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Cuánto suben los haberes y cómo quedan los montos.

Cuánto se cobrará en enero por el combo de AUH y Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en enero de 2026 un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. La actualización surge del dato de inflación correspondiente a noviembre de 2025, que ya fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El mecanismo actual establece incrementos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfasaje de dos meses. Por ese motivo, la inflación registrada en noviembre impactará directamente en los haberes que se cobran durante el primer mes de 2026.

De cuánto será el aumento que se aplica en enero

Según informó el INDEC, la inflación de noviembre fue del 2,47%. Ese mismo porcentaje es el que ANSES trasladará a jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de enero.

La actualización alcanza tanto a los haberes previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a distintas prestaciones sociales que se rigen por el mismo esquema de movilidad mensual.

Este incremento se suma a las subas aplicadas en los meses previos:

  • 1,9% en octubre,

  • 2,1% en noviembre,

  • 2,3% en diciembre.

Con este sistema, los ingresos se ajustan con mayor frecuencia y replican de manera directa la variación de precios informada por el organismo estadístico.

Cómo queda la jubilación mínima en enero 2026

Con los valores vigentes a diciembre, la jubilación mínima asciende a $349.303,33. En caso de confirmarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $419.303,33.

Sobre ese haber se aplicará el aumento del 2,47% en enero, que impacta en el monto base de la jubilación, tal como establece el esquema de actualización mensual por inflación.

ANSES_AUH

Pensiones ANSES: montos actualizados

El incremento también se refleja en las principales pensiones que paga el organismo:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

    • Con bono de $70.000: $349.443,60

  • Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $244.523,04

    • Con bono: $314.523,04

  • Pensión para madres de siete hijos: mantiene el mismo valor que la jubilación mínima, $349.303,33

Todos estos montos quedan sujetos al aumento del 2,47% que se aplica en enero.

Asignaciones sociales: cómo quedan los valores

El ajuste por inflación también alcanza a las asignaciones que paga ANSES:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.529,58

  • AUH por Discapacidad: $408.697,46

  • Asignación por Embarazo: $118.454,32 por hijo

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, se mantiene la modalidad de pago del 80% mensual, con el 20% retenido que se cobra de forma anual tras la presentación de la Libreta correspondiente.

