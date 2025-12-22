La AUH de ANSES deposita $100.362 por hijo en el primer pago del año

Esto significa que el ingreso directo que reciben las familias es de $100.362 por hijo, mientras que el resto queda acumulado como saldo pendiente. La retención no implica una pérdida del dinero, pero sí un diferimiento del cobro.

El monto retenido se va sumando mes a mes y se libera en un único pago anual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Qué es el monto retenido de la AUH y cuándo se puede cobrar

El dinero retenido corresponde a un fondo acumulado por hijo que ANSES paga una vez al año. Para acceder a ese monto, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Una vez validada la documentación, ANSES liquida el total retenido del año anterior en un solo pago. En muchos casos, este cobro representa una suma significativa para las familias que perciben la AUH.

El trámite se realiza de forma gratuita y puede gestionarse de manera presencial o a través de los canales digitales habilitados por el organismo.

AUH por discapacidad: cómo funciona la retención en enero 2026

En el caso de la AUH por discapacidad, el esquema de pago es el mismo. El monto bruto asciende en enero a $408.824, pero ANSES no deposita la totalidad todos los meses.

Del total, una parte queda retenida y se paga bajo las mismas condiciones que la AUH tradicional, tras la presentación de la documentación obligatoria. Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el sistema de acumulación anual del saldo pendiente.

Calendario de pagos AUH enero 2026

ANSES confirmó que el cronograma de pagos de la AUH en enero se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI del titular. Las fechas se mantienen sin cambios y el depósito incluye el monto mensual efectivo, sin el dinero retenido.