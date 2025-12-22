En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
COBRO DE ENERO 2026

La AUH de ANSES deposita $100.362 por hijo en el primer pago del año

ANSES definió los valores de la AUH para enero 2026 y confirmó cómo se liquida el monto retenido por hijo. El esquema de pago mantiene un saldo acumulado que no se cobra todos los meses y puede modificar el ingreso real de las familias.

El inicio de enero 2026 trae una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga ANSES, con cambios que impactan directamente en el ingreso mensual efectivo de las familias. El ajuste responde al índice de inflación de noviembre y se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente.

Con esta actualización, el monto total de la AUH aumenta, pero no se deposita de forma completa todos los meses. Como ocurre en cada liquidación, una parte del haber queda retenida, lo que genera una diferencia entre el valor oficial de la prestación y el dinero que efectivamente se acredita en la cuenta.

Desde ANSES recordaron que este esquema se mantiene sin modificaciones para enero 2026 y alcanza a millones de titulares en todo el país que cobran la AUH de manera mensual.

¿Cuánto dinero retiene ANSES por hijo de la AUH en enero 2026?

En enero 2026, el monto bruto de la AUH se ubica en $125.528 por hijo. Sin embargo, ANSES retiene $25.166 por cada asignación, que no se paga de manera mensual.

Esto significa que el ingreso directo que reciben las familias es de $100.362 por hijo, mientras que el resto queda acumulado como saldo pendiente. La retención no implica una pérdida del dinero, pero sí un diferimiento del cobro.

El monto retenido se va sumando mes a mes y se libera en un único pago anual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Qué es el monto retenido de la AUH y cuándo se puede cobrar

El dinero retenido corresponde a un fondo acumulado por hijo que ANSES paga una vez al año. Para acceder a ese monto, los titulares deben presentar la Libreta AUH, donde se acreditan los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Una vez validada la documentación, ANSES liquida el total retenido del año anterior en un solo pago. En muchos casos, este cobro representa una suma significativa para las familias que perciben la AUH.

El trámite se realiza de forma gratuita y puede gestionarse de manera presencial o a través de los canales digitales habilitados por el organismo.

AUH por discapacidad: cómo funciona la retención en enero 2026

En el caso de la AUH por discapacidad, el esquema de pago es el mismo. El monto bruto asciende en enero a $408.824, pero ANSES no deposita la totalidad todos los meses.

Del total, una parte queda retenida y se paga bajo las mismas condiciones que la AUH tradicional, tras la presentación de la documentación obligatoria. Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el sistema de acumulación anual del saldo pendiente.

Calendario de pagos AUH enero 2026

ANSES confirmó que el cronograma de pagos de la AUH en enero se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI del titular. Las fechas se mantienen sin cambios y el depósito incluye el monto mensual efectivo, sin el dinero retenido.

