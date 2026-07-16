ANSES aumenta las jubilaciones en agosto: los nuevos montos que cobrarán los beneficiarios

Qué pasará con el bono de $70.000

Además del aumento por movilidad, los jubilados aguardan la confirmación del bono extraordinario de hasta $70.000, que el Gobierno viene otorgando desde hace varios meses a quienes cobran los haberes más bajos.

Si el refuerzo se mantiene sin modificaciones, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un ingreso total cercano a $489.817,13 durante agosto.

Sin embargo, el bono no forma parte de la fórmula de movilidad y debe ser confirmado cada mes mediante un decreto del Poder Ejecutivo, por lo que aún no fue oficializado.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

ANSES publicará el calendario de pagos correspondiente a agosto, que, como todos los meses, estará organizado según la terminación del DNI.

Primero cobrarán los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, mientras que posteriormente lo harán quienes reciben haberes superiores.

Cómo se calcula el aumento de ANSES

Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes.

Por ese motivo, el IPC de junio, que fue del 1,9%, determinó el aumento que ANSES aplicará en agosto para millones de jubilados y pensionados de todo el país.