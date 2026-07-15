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AUH más Tarjeta Alimentar: el monto total que recibirá una familia de ANSES en agosto 2026

Con el aumento de la Asignación Universal por Hijo, las familias beneficiarias recibirán un nuevo monto mensual. A eso se suma la Prestación Alimentar, que mantiene sus valores vigentes.

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AUH más Tarjeta Alimentar: el monto total que recibirá una familia de ANSES en agosto 2026

AUH más Tarjeta Alimentar: el monto total que recibirá una familia de ANSES en agosto 2026

En agosto de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES recibirán una nueva actualización en sus haberes debido al incremento del 1,9% aplicado por la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Una de las principales consultas entre los beneficiarios es cuánto dinero cobrará una familia que tiene un hijo y recibe tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar.

Para estos casos, se deben sumar dos prestaciones diferentes: la asignación mensual y la asistencia alimentaria.

AUH agosto 2026: cuánto cobra una familia con un hijo

Con el aumento del 1,9%, la AUH llegará en agosto a un monto bruto de $150.861,90 por hijo.

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de la prestación todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, una familia con un hijo recibirá:

  • AUH bruta: $150.861,90.
  • Pago mensual (80%): $120.689,52.
  • Monto retenido (20%): $30.172,38.

El dinero retenido se puede cobrar posteriormente una vez acreditados los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Tarjeta Alimentar agosto 2026: cuánto suma por un hijo

Además de la AUH, las familias que cumplen con los requisitos reciben la Prestación Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la asignación principal.

Para una familia con un hijo, el monto vigente de la Tarjeta Alimentar es de $72.250.

Este beneficio no se actualiza mediante la movilidad de ANSES, por lo que una suba de la AUH no implica automáticamente un aumento de la asistencia alimentaria.

¿Cuánto cobra en total una familia con AUH y un hijo en agosto?

Al sumar el pago mensual de la AUH y la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual queda de la siguiente manera:

  • AUH (80% mensual): $120.689,52.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.

Total a cobrar en agosto: $192.939,52.

Además, la familia tendrá acumulado un monto retenido de $30.172,38, que podrá recuperar luego de presentar la Libreta AUH correspondiente.

AUH y Tarjeta Alimentar: dos beneficios con aumentos diferentes

Aunque ambas prestaciones suelen cobrarse juntas, tienen mecanismos distintos. La AUH se actualiza todos los meses según la movilidad basada en inflación, mientras que la Tarjeta Alimentar depende de las decisiones del Gobierno nacional.

Por eso, en agosto los beneficiarios tendrán una mejora en la AUH, pero la asistencia alimentaria mantendría el mismo monto vigente.

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