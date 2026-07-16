Barritas de chocolate casero: la receta fácil y nutritiva para darse un gusto dulce después de comer

(La receta corresponde al canal de YouTube "Soy ahora")

Preparar el relleno: colocar los dátiles en remojo durante unas horas para ablandarlos. Luego procesarlos junto con las nueces, el cacao amargo y el aceite de coco hasta formar una pasta espesa.

Derretir el chocolate: fundir 100 gramos de chocolate a baño María y colocarlo como base en un molde. Llevar unos minutos a la heladera o al freezer hasta que tome firmeza.

Agregar el relleno: incorporar la mezcla de dátiles sobre la base de chocolate y sumar trozos de nueces o maní para aportar una textura crocante.

Cubrir y enfriar: derretir los otros 100 gramos de chocolate, cubrir la preparación y agregar una pequeña cantidad de sal marina por encima. Llevar al frío hasta que la tableta quede firme.

Una alternativa para el momento del antojo dulce

Esta tableta casera puede cortarse en pequeños cuadrados y conservarse en la heladera para tener una opción lista cuando aparece la necesidad de comer algo dulce después de las comidas.

La combinación de chocolate amargo, frutos secos y dátiles permite disfrutar un postre casero con ingredientes elegidos, en lugar de recurrir siempre a productos ultraprocesados.