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Barritas de chocolate casero: la receta fácil y nutritiva para darse un gusto dulce después de comer

Una preparación casera con pocos ingredientes permite tener a mano una opción diferente para esos momentos en los que aparece el deseo de comer algo dulce después de las comidas.

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Las barritas de chocolate casero son una alternativa sencilla para preparar en casa y disfrutar algo dulce después de las comidas.

Las barritas de chocolate casero son una alternativa sencilla para preparar en casa y disfrutar algo dulce después de las comidas.

Después del almuerzo o la cena es habitual que aparezca el deseo de comer algo dulce. Para esos momentos, una opción es preparar en casa unas barritas de chocolate con ingredientes simples, que permita controlar la cantidad de azúcar y sumar alimentos como cacao, nueces y dátiles.

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A diferencia de muchas golosinas comerciales, esta preparación incorpora fibra, grasas saludables y cacao amargo, ingredientes que aportan sabor y una textura diferente sin necesidad de recurrir a una barra de chocolate industrial.

Ingredientes necesarios para las barritas de chocolate caseras

  • 200 gramos de chocolate amargo al 70% o más
  • 150 gramos de dátiles sin carozo
  • 50 gramos de nueces
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 cucharada de aceite de coco (opcional)
  • Maní o nueces picadas para sumar crocancia
  • Una pizca de sal marina

El cacao amargo aporta compuestos antioxidantes y minerales como el magnesio. Los dátiles brindan dulzor natural y fibra, mientras que las nueces suman grasas saludables que ayudan a darle mayor consistencia a la preparación.

Paso a paso: cómo preparar las barritas de chocolate caseras

(La receta corresponde al canal de YouTube "Soy ahora")

Preparar el relleno: colocar los dátiles en remojo durante unas horas para ablandarlos. Luego procesarlos junto con las nueces, el cacao amargo y el aceite de coco hasta formar una pasta espesa.

Derretir el chocolate: fundir 100 gramos de chocolate a baño María y colocarlo como base en un molde. Llevar unos minutos a la heladera o al freezer hasta que tome firmeza.

Agregar el relleno: incorporar la mezcla de dátiles sobre la base de chocolate y sumar trozos de nueces o maní para aportar una textura crocante.

Cubrir y enfriar: derretir los otros 100 gramos de chocolate, cubrir la preparación y agregar una pequeña cantidad de sal marina por encima. Llevar al frío hasta que la tableta quede firme.

Una alternativa para el momento del antojo dulce

Esta tableta casera puede cortarse en pequeños cuadrados y conservarse en la heladera para tener una opción lista cuando aparece la necesidad de comer algo dulce después de las comidas.

La combinación de chocolate amargo, frutos secos y dátiles permite disfrutar un postre casero con ingredientes elegidos, en lugar de recurrir siempre a productos ultraprocesados.

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