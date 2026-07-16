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ANSES: quiénes cobran en los próximos días según el calendario de julio

El organismo avanza con el cronograma oficial de pagos. Conocé cuándo te corresponde cobrar según la terminación de tu DNI.

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ANSES: quiénes cobran en los próximos días según el calendario de julio

ANSES: quiénes cobran en los próximos días según el calendario de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Los haberes se acreditan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) e incluyen el aumento del 2,15% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente.

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Además del incremento, quienes perciben la jubilación mínima reciben el bono extraordinario de $70.000, por lo que sus ingresos superan los $480.000 durante este mes.

¿Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026?

Con la actualización de julio, la jubilación mínima quedó establecida en $411.989,33. A ese monto se suma el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $481.989,33 para quienes perciben el haber mínimo.

El incremento también alcanza al resto de las prestaciones previsionales que paga ANSES, entre ellas las pensiones, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC fueron los primeros en cobrar durante julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Cómo sigue el calendario para jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo continúan cobrando según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 5: 16 de julio.
  • DNI terminado en 6: 17 de julio.
  • DNI terminado en 7: 20 de julio.
  • DNI terminado en 8: 21 de julio.
  • DNI terminado en 9: 22 de julio.

Fechas de pago para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Una vez finalizados los pagos de quienes perciben el haber mínimo, ANSES comenzará a acreditar las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con este cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Qué prestaciones reciben el aumento del 2,15%

El incremento correspondiente a julio alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES:

  • Jubilaciones.
  • Pensiones.
  • Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el aumento se complementa con el bono extraordinario de $70.000. Para quienes perciben ingresos superiores, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta el tope establecido por el Gobierno. Los beneficiarios que superan ese límite no acceden al bono.

Con el cronograma ya en marcha, ANSES continuará acreditando los haberes durante las próximas semanas hasta completar el pago de todas las prestaciones previsionales correspondientes a julio.

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