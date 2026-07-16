ANSES: quiénes cobran en los próximos días según el calendario de julio

Calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC fueron los primeros en cobrar durante julio, de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio .

. DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio .

. DNI terminados en 4 y 5: 11 de julio .

. DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio .

. DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.

Cómo sigue el calendario para jubilados que cobran la mínima

Los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo continúan cobrando según la terminación del DNI:

DNI terminado en 5: 16 de julio .

. DNI terminado en 6: 17 de julio .

. DNI terminado en 7: 20 de julio .

. DNI terminado en 8: 21 de julio .

. DNI terminado en 9: 22 de julio.

Fechas de pago para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima

Una vez finalizados los pagos de quienes perciben el haber mínimo, ANSES comenzará a acreditar las jubilaciones y pensiones superiores al mínimo con este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio .

. DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio .

. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio .

. DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio .

. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Qué prestaciones reciben el aumento del 2,15%

El incremento correspondiente a julio alcanza a todas las prestaciones previsionales administradas por ANSES:

Jubilaciones.

Pensiones.

Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el aumento se complementa con el bono extraordinario de $70.000. Para quienes perciben ingresos superiores, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta el tope establecido por el Gobierno. Los beneficiarios que superan ese límite no acceden al bono.

Con el cronograma ya en marcha, ANSES continuará acreditando los haberes durante las próximas semanas hasta completar el pago de todas las prestaciones previsionales correspondientes a julio.