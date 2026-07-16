Tarjeta Alimentar en agosto: cuánto se cobrará y por qué no tendrá aumento

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos para los hogares con mayor vulnerabilidad económica.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

La AUH sí aumenta en agosto

A diferencia de la prestación alimentaria, la AUH volverá a actualizarse en agosto de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Con el incremento del 1,9%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo será de $150.861,90 por cada hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES abonará el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

AUH: cuánto se cobra en agosto

Con el aumento de agosto, los valores quedarán de la siguiente manera:

Monto bruto: $150.861,90.

$150.861,90. Pago mensual (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

La presentación de la Libreta AUH continúa siendo obligatoria para cobrar el dinero retenido durante el año y acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos establecidos por ANSES.