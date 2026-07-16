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Tarjeta Alimentar en agosto: cuánto se cobrará y por qué no tendrá aumento

Los beneficiarios de ANSES recibirán una AUH más alta por el ajuste del 1,9%, aunque la asistencia alimentaria mantendría los mismos montos.

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Tarjeta Alimentar en agosto: cuánto se cobrará y por qué no tendrá aumento

Tarjeta Alimentar en agosto: cuánto se cobrará y por qué no tendrá aumento

Con la confirmación del aumento del 1,9% para la AUH en agosto, muchos beneficiarios de ANSES esperan una actualización también para la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, el programa alimentario mantendría los mismos montos, ya que no se ajusta mensualmente por inflación y depende de una decisión específica del Gobierno nacional.

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De esta manera, durante agosto convivirán una AUH con aumento y una Tarjeta Alimentar sin modificaciones.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto de 2026

Si no se anuncia una actualización, los montos de la Tarjeta Alimentar seguirán siendo los mismos que rigen actualmente:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres hijos o más: $149.425.

El beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere realizar ningún trámite adicional.

La Tarjeta Alimentar tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos para los hogares con mayor vulnerabilidad económica.

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo más la Tarjeta Alimentar

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La AUH sí aumenta en agosto

A diferencia de la prestación alimentaria, la AUH volverá a actualizarse en agosto de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

Con el incremento del 1,9%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo será de $150.861,90 por cada hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES abonará el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante permanecerá retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores.

AUH: cuánto se cobra en agosto

Con el aumento de agosto, los valores quedarán de la siguiente manera:

  • Monto bruto: $150.861,90.
  • Pago mensual (80%): $120.689,52.
  • Monto retenido (20%): $30.172,38.

La presentación de la Libreta AUH continúa siendo obligatoria para cobrar el dinero retenido durante el año y acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y educativos establecidos por ANSES.

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