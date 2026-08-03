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ANSES aumentó las Asignaciones Familiares en agosto: cuánto se cobra y cuál es el nuevo tope de ingresos

El organismo oficializó una suba del 1,89% para las prestaciones del SUAF. Además, elevó el límite de ingresos individuales y familiares para acceder al beneficio.

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ANSES aumentó las Asignaciones Familiares en agosto: cuánto se cobra y cuál es el nuevo tope de ingresos

ANSES aumentó las Asignaciones Familiares en agosto: cuánto se cobra y cuál es el nuevo tope de ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las Asignaciones Familiares correspondientes a agosto de 2026. La actualización contempla una suba del 1,89%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

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A través del Anexo I de la Resolución 233/2026, el organismo previsional estableció los valores que percibirán los trabajadores en relación de dependencia incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Junto con la actualización de los montos, ANSES también modificó los límites de ingresos para acceder a las prestaciones. De esta manera, el tope de ingresos individual quedó fijado en $3.092.203, mientras que el límite máximo de ingresos del grupo familiar ascendió a $6.184.406.

ANSES: cuánto se cobra por las Asignaciones Familiares según los ingresos

Los montos de las Asignaciones Familiares varían de acuerdo con los ingresos del grupo familiar y la zona de residencia del titular. En determinadas regiones del país se aplican adicionales por zona desfavorable.

El plus correspondiente a estas zonas se abona exclusivamente a los beneficiarios que cobran mediante cuenta bancaria. Quedan excluidos de este adicional quienes perciben sus haberes a través de billeteras virtuales.

Las zonas contempladas por ANSES son las siguientes:

Zona 1: incluye las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. También comprende los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos, en Formosa; determinados distritos de Mendoza —Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Malargüe, Maipú y Rivadavia— y el departamento Orán, en Salta, con excepción de su ejido urbano principal.

Zona 2: corresponde a toda la provincia de Chubut.

Zona 3: abarca el departamento Antofagasta de la Sierra, en Catamarca; los departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi, en Jujuy; y los departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín, en Salta, con excepción del ejido urbano de Tartagal.

Zona 4: comprende las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Zona General: corresponde al resto del territorio argentino que no se encuentra incluido en las zonas que reciben el adicional por ubicación geográfica.

Ayuda Escolar Anual: cuál es el monto mínimo garantizado

Además de las Asignaciones Familiares, ANSES mantiene durante 2026 el pago de la Ayuda Escolar Anual, destinada a acompañar a las familias con hijos en edad escolar.

Para todo el ciclo lectivo 2026, el beneficio cuenta con un piso mínimo garantizado de $85.000 por hijo.

Cuándo se podrá consultar la liquidación de ANSES en Mi ANSES

Los titulares del SUAF podrán consultar el detalle de la liquidación correspondiente a agosto de 2026 a partir del 10 de agosto.

Para conocer el monto exacto a cobrar, deberán ingresar al portal Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí podrán consultar la liquidación individual y verificar los valores correspondientes a cada prestación.

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