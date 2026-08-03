ANSES aumentó las Asignaciones Familiares en agosto: cuánto se cobra y cuál es el nuevo tope de ingresos

El plus correspondiente a estas zonas se abona exclusivamente a los beneficiarios que cobran mediante cuenta bancaria. Quedan excluidos de este adicional quienes perciben sus haberes a través de billeteras virtuales.

Las zonas contempladas por ANSES son las siguientes:

Zona 1: incluye las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. También comprende los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos, en Formosa; determinados distritos de Mendoza —Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael, Malargüe, Maipú y Rivadavia— y el departamento Orán, en Salta, con excepción de su ejido urbano principal.

Zona 2: corresponde a toda la provincia de Chubut.

Zona 3: abarca el departamento Antofagasta de la Sierra, en Catamarca; los departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi, en Jujuy; y los departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y General San Martín, en Salta, con excepción del ejido urbano de Tartagal.

Zona 4: comprende las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Zona General: corresponde al resto del territorio argentino que no se encuentra incluido en las zonas que reciben el adicional por ubicación geográfica.

Ayuda Escolar Anual: cuál es el monto mínimo garantizado

Además de las Asignaciones Familiares, ANSES mantiene durante 2026 el pago de la Ayuda Escolar Anual, destinada a acompañar a las familias con hijos en edad escolar.

Para todo el ciclo lectivo 2026, el beneficio cuenta con un piso mínimo garantizado de $85.000 por hijo.

Cuándo se podrá consultar la liquidación de ANSES en Mi ANSES

Los titulares del SUAF podrán consultar el detalle de la liquidación correspondiente a agosto de 2026 a partir del 10 de agosto.

Para conocer el monto exacto a cobrar, deberán ingresar al portal Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí podrán consultar la liquidación individual y verificar los valores correspondientes a cada prestación.