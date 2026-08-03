Jimena Barón reflexionó a fondo sobre el amor y cómo hizo para sanar

"Dejemos de hablar de hombres como si fueran Dios y démonos el reconocimiento que tanto merecemos las trabajadas", pidió además la cantante.

En otra pregunta le pidieron que destaque "lo mejor y lo peor de convivir con tres varones" por su pareja y sus dos hijos, a lo que Jimena Barón explicó: "Son bastantes simples, consumen muchísimo de todo".

En otros temas, ante la pregunta sobre su alimentación, la jurado de Es mi sueño (El Trece) comentó: "Como mucho y saludable. Camino 10 mil pasos por día promedio. Tomo solo agua (muy de vez en cuando una cervecita). Cuando quiero comer porquería como sin problema pero no me pasa muy seguido honestamente".

Jimena Barón explicó el origen de su amuleto para el Mundial 2026

Jimena Barón reveló por qué en todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llevó un muñeco de Jesús que se volvió furor entre los hinchas.

“Este Jesús me lo regaló el cura que bautizó a Arturo. Me acompañó y acompaña en momentos muy importantes”, escribió la cantante en Instagram, dejando en claro que el objeto tiene un vínculo directo con su hijo más pequeño.

Pero ese no es el único motivo por el que Barón lleva consigo el muñeco. La cantante también contó que lo utiliza especialmente cuando debe viajar en avión, ya que las turbulencias le generan mucho miedo, pese a que suele viajar con frecuencia.

“Además no me gusta volar (a pesar de viajar mucho), si hay turbulencia la paso muy mal, por eso lo llevo siempre conmigo”, explicó.

“Por supuesto, que juegue Argentina es importantísimo, por ende Jesús terminó viendo todos los partidos y, si Dios quiere, ahí estaremos en la final”, cerraba emocionada antes de la final frente a España.