AUH y SUAF ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 con el nuevo aumento

En agosto de 2026, el monto total de la AUH será de $150.848 por hijo. En el caso de los hijos con discapacidad, la prestación alcanzará los $491.173.

Como ocurre habitualmente con esta asignación, ANSES abona mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la documentación correspondiente que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.

SUAF de ANSES: confirman el cobro por hijo según ingreso si sos monotributista

SUAF ANSES: cuánto cobran los trabajadores en relación de dependencia

Los trabajadores en relación de dependencia que reciben Asignaciones Familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también tendrán un aumento del 1,89% en agosto.

El monto que corresponde a cada familia se determina de acuerdo con el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla los ingresos mensuales de los integrantes del grupo familiar.

Con la actualización de agosto, los límites de ingresos familiares se ubican entre $1.167.863 y $6.184.406, de acuerdo con las distintas escalas establecidas para el cobro de las asignaciones.

El esquema es progresivo: a medida que aumenta el ingreso familiar, disminuye el monto de la asignación que corresponde cobrar.

Además, existe un límite individual. Si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.092.203 mensuales, la familia queda excluida del cobro de las Asignaciones Familiares, incluso si la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supera el tope máximo establecido.

Los nuevos límites también alcanzan a otros beneficiarios que reciben prestaciones a través del SUAF, como monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, entre otros.

SUAF ANSES: qué asignaciones se actualizan en agosto

El Sistema Único de Asignaciones Familiares contempla distintos beneficios destinados a trabajadores y familias que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.

Entre las prestaciones que se encuentran dentro del sistema se incluyen:

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar Prenatal.

Asignación por Nacimiento.

Asignación por Adopción.

Asignación por Matrimonio.

Los montos de cada prestación dependen de la situación particular del beneficiario y, en el caso de las asignaciones familiares, de los ingresos del grupo familiar.

Cuándo cobro AUH y SUAF en agosto 2026

El calendario de pagos de ANSES se organiza de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro correspondiente a agosto a través del sitio oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma también es posible consultar la liquidación mensual, el monto que corresponde cobrar y el detalle de las prestaciones asignadas.

Cómo consultar cuánto cobro de ANSES en agosto

Para conocer el monto exacto que ANSES depositará en agosto de 2026, los titulares deben ingresar a Mi ANSES y seguir los pasos correspondientes:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Hijas e Hijos .

. Ingresar a Mis Asignaciones .

. Consultar el detalle de la prestación y la liquidación correspondiente al mes.

De esta manera, cada beneficiario podrá verificar tanto el monto de la asignación como la fecha prevista para el depósito según la terminación de su DNI.