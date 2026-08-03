La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que recibirán en agosto de 2026 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otras prestaciones sociales.
La actualización será del 1,89% y alcanzará a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo. Conocé los nuevos valores y el calendario de pagos según la terminación del DNI.
AUH y SUAF ANSES: cuánto cobro en agosto 2026 con el nuevo aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores que recibirán en agosto de 2026 los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otras prestaciones sociales.
Los montos tendrán una actualización del 1,89%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informada por el INDEC. El mismo porcentaje de aumento se aplicará a las jubilaciones, pensiones y demás asignaciones que abona el organismo previsional.
De acuerdo con los nuevos valores oficializados por ANSES, la AUH general ascenderá a $150.848 por hijo, mientras que el monto correspondiente a hijos con discapacidad llegará a $491.173.
La Asignación Universal por Hijo se actualiza todos los meses de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.
En agosto de 2026, el monto total de la AUH será de $150.848 por hijo. En el caso de los hijos con discapacidad, la prestación alcanzará los $491.173.
Como ocurre habitualmente con esta asignación, ANSES abona mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la documentación correspondiente que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por el organismo.
Los trabajadores en relación de dependencia que reciben Asignaciones Familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también tendrán un aumento del 1,89% en agosto.
El monto que corresponde a cada familia se determina de acuerdo con el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que contempla los ingresos mensuales de los integrantes del grupo familiar.
Con la actualización de agosto, los límites de ingresos familiares se ubican entre $1.167.863 y $6.184.406, de acuerdo con las distintas escalas establecidas para el cobro de las asignaciones.
El esquema es progresivo: a medida que aumenta el ingreso familiar, disminuye el monto de la asignación que corresponde cobrar.
Además, existe un límite individual. Si uno de los integrantes del grupo familiar registra ingresos superiores a $3.092.203 mensuales, la familia queda excluida del cobro de las Asignaciones Familiares, incluso si la suma de los ingresos de todos sus integrantes no supera el tope máximo establecido.
Los nuevos límites también alcanzan a otros beneficiarios que reciben prestaciones a través del SUAF, como monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo, entre otros.
El Sistema Único de Asignaciones Familiares contempla distintos beneficios destinados a trabajadores y familias que cumplen con los requisitos establecidos por ANSES.
Entre las prestaciones que se encuentran dentro del sistema se incluyen:
Los montos de cada prestación dependen de la situación particular del beneficiario y, en el caso de las asignaciones familiares, de los ingresos del grupo familiar.
El calendario de pagos de ANSES se organiza de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro correspondiente a agosto a través del sitio oficial de ANSES o ingresando a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Desde la plataforma también es posible consultar la liquidación mensual, el monto que corresponde cobrar y el detalle de las prestaciones asignadas.
Para conocer el monto exacto que ANSES depositará en agosto de 2026, los titulares deben ingresar a Mi ANSES y seguir los pasos correspondientes:
De esta manera, cada beneficiario podrá verificar tanto el monto de la asignación como la fecha prevista para el depósito según la terminación de su DNI.