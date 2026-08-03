Noche caliente en River: la intimidad del vestuario, el mensaje de Coudet a los jugadores y la charla con Di Carlo

A su vez, el entrenador sabe que al plantel todavía le restan sumar incorporaciones. Ya en La Plata había anticipado la necesidad de sumar entre tres y cuatro refuerzos en distintas líneas. Entre ellos se destaca Thiago Almada, quien ya dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino. Para concretar la operación, el Millonario pondría cerca de 20 millones de dólares para comprarle el 50% del pase al Atlético de Madrid, aguardándose una definición en las próximas 48 horas.

Cuál es la postura de la dirigencia de River sobre el futuro de Coudet

Además de la charla con el grupo de jugadores, Coudet mantuvo una reunión cara a cara con Stefano Di Carlo, presidente de la institución, en la que la comisión directiva ratificó que el ciclo continúa firme. En esa misma línea se pronunció al pasar por la zona mixta el uruguayo Enzo Francescoli, otra de las figuras de peso en la toma de decisiones del club.

Tras gozar de la jornada del lunes libre, el plantel y el cuerpo técnico se reencontrarán este martes en los entrenamientos para encarar un calendario sumamente apretado:

Sábado (Fecha 4 del Clausura): Visita a Tigre.

Miércoles (Copa Sudamericana): Partido de ida por los octavos de final frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá.

Con la banca de los directivos, a la espera de las incorporaciones y confiado en revertir la historia dentro del campo de juego, el "Chacho" sabe que también deberá recomponer su vínculo con la tribuna: un sector de los hinchas lo silbó cuando fue anunciado por la voz del estadio y otro grupo se manifestó en el hall del Monumental pidiendo el retorno de Ramón Díaz.