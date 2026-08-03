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Noche caliente en River: la intimidad del vestuario, el mensaje de Coudet a los jugadores y la charla con Di Carlo

Tras caer ante Rosario Central, el DT de River, Eduardo "Chacho" Coudet, se reunió con el plantel y la dirigencia. Respaldos, silencio en la conferencia y la definición por un refuerzo.

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Eduardo Coudet sigue al frente de River tras la derrota con Rosario Central. 

Eduardo Coudet sigue al frente de River tras la derrota con Rosario Central. 

Una noche larga y de extrema tensión en el Estadio Monumental concluyó con una certeza dentro del fútbol profesional: Eduardo Coudet seguirá al frente de River Plate más allá de las dudas que se multiplicaron tras la derrota frente a Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura.

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Eduardo Chacho Coudet

"River no te da margen ni tiempo", había expresado el propio "Chacho" luego del traspié ante Gimnasia de La Plata en la jornada anterior. Este nuevo golpe sufrido ante el Canalla sembró interrogantes respecto a su continuidad en el cargo; sin embargo, el entrenador se mantiene firme en sus funciones y cuenta con el respaldo explícito de la dirigencia.

Finalizado el encuentro frente a su exequipo, Coudet decidió no brindar la habitual conferencia de prensa. Al ser consultado por los periodistas en la zona mixta sobre su futuro, el técnico se limitó a responder "hasta luego" en reiteradas oportunidades. Esta postura de no tomar la palabra ante los medios ya se había determinado en la previa del partido, réplica que adoptaron también los futbolistas. La única voz referente que se manifestó fue la de Marcos Acuña —ausente por lesión—, quien publicó en su cuenta de Instagram la frase: “De esto salimos”.

Qué les dijo Eduardo Coudet a los futbolistas de River en el vestuario

Esa misma convicción que expresó Acuña en redes es la que mantiene el DT y el mensaje directo que les transmitió a sus dirigidos puertas adentro: "Hay que revertirlo". Coudet considera que cuenta con el material necesario para torcer el rumbo futbolístico que actualmente registra marcas negativas históricas.

A su vez, el entrenador sabe que al plantel todavía le restan sumar incorporaciones. Ya en La Plata había anticipado la necesidad de sumar entre tres y cuatro refuerzos en distintas líneas. Entre ellos se destaca Thiago Almada, quien ya dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino. Para concretar la operación, el Millonario pondría cerca de 20 millones de dólares para comprarle el 50% del pase al Atlético de Madrid, aguardándose una definición en las próximas 48 horas.

Cuál es la postura de la dirigencia de River sobre el futuro de Coudet

Además de la charla con el grupo de jugadores, Coudet mantuvo una reunión cara a cara con Stefano Di Carlo, presidente de la institución, en la que la comisión directiva ratificó que el ciclo continúa firme. En esa misma línea se pronunció al pasar por la zona mixta el uruguayo Enzo Francescoli, otra de las figuras de peso en la toma de decisiones del club.

Tras gozar de la jornada del lunes libre, el plantel y el cuerpo técnico se reencontrarán este martes en los entrenamientos para encarar un calendario sumamente apretado:

  • Sábado (Fecha 4 del Clausura): Visita a Tigre.

  • Miércoles (Copa Sudamericana): Partido de ida por los octavos de final frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá.

Con la banca de los directivos, a la espera de las incorporaciones y confiado en revertir la historia dentro del campo de juego, el "Chacho" sabe que también deberá recomponer su vínculo con la tribuna: un sector de los hinchas lo silbó cuando fue anunciado por la voz del estadio y otro grupo se manifestó en el hall del Monumental pidiendo el retorno de Ramón Díaz.

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