Milei habló sobre la deuda de las familias y la economía argentina: "No somos Suiza, pero estamos mejor"

Al mismo tiempo, afirmó que la mejora de la calificación crediticia del país permitirá una baja gradual de las tasas de interés y facilitará la refinanciación de quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Según Milei, ese escenario permitirá ampliar los plazos de pago y renegociar deudas contraídas durante el período de mayor tensión financiera que, a su juicio, atravesó el Gobierno en la segunda mitad del año pasado.

"No somos Suiza, pero estamos mucho mejor"

El mandatario insistió en que la economía todavía enfrenta problemas, aunque remarcó que el panorama es muy diferente al que recibió cuando asumió. “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor”, expresó al defender los resultados de su gestión.

Como respaldo de esa afirmación, sostuvo que la pobreza pasó del 57% al 29%, que la indigencia cayó del 20% al 6% y que alrededor de 14 millones de personas salieron de la pobreza desde el inicio de su gobierno.

También aseguró que la Argentina registra niveles récord de Producto Bruto Interno, consumo y exportaciones, aunque reconoció que no es posible revertir más de un siglo de deterioro económico en apenas dos años y medio.

Milei relativizó la caída de la confianza en el Gobierno

Durante el reportaje, Milei también fue consultado por el descenso del Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

El Presidente sostuvo que ese tipo de mediciones reflejan percepciones subjetivas y defendió la utilización de indicadores económicos oficiales para evaluar la marcha de la gestión. “Yo tengo que gobernar en base a números, no a percepciones”, respondió.

La reforma del Banco Central

Banco Central de la República Argentina. (Foto: archivo)

En otro tramo de la entrevista, Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que el Gobierno enviará al Congreso.

El Presidente explicó que el proyecto buscará prohibir definitivamente el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria, impedir la distribución de utilidades consideradas ficticias y reforzar la estabilidad institucional de las autoridades del organismo.

Según sostuvo, la iniciativa fue diseñada para “terminar definitivamente con la inflación” y evitar que futuros gobiernos vuelvan a utilizar al Banco Central como mecanismo para financiar el déficit fiscal.

Además, señaló que el proyecto endurecerá las condiciones para remover al presidente del BCRA y establecerá mayores restricciones para asistir financieramente al Estado.

Otros temas: Malvinas, Villarruel y la Corte Suprema

Durante la entrevista, Milei también afirmó que su administración logró los mayores avances diplomáticos en la cuestión Malvinas desde el regreso de la democracia, volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó como una dirigente opositora dentro del Gobierno, y confirmó que ya analiza distintos nombres para cubrir las vacantes de la Corte Suprema y para integrar una eventual fórmula presidencial en 2027.