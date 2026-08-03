Solange confesó que se enamoró en Gran Hermano: "La serpiente encontró a su lagarto"

La tristeza de Sol por la salida de Cinzia de Gran Hermano

La salida definitiva de Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió golpeó especialmente a Sol Abraham, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que su compañera no volvería a la casa.

Muy afectada por la noticia, Sol recordó el vínculo que construyó con Cinzia desde el inicio del reality y expresó cuánto significa para ella dentro de la competencia: "Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó".

" Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego", confesó entre lágrimas.

Además, dejó en claro cuánto la afectó su ausencia: " La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta".