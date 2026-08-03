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Solange confesó que se enamoró en Gran Hermano: "La serpiente encontró a su lagarto"

A Solange la sorprendió el amor dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y, después de varios días de complicidad y acercamiento, terminó admitiendo que comenzó a sentir algo especial por uno de sus compañeros.

3 ago 2026, 09:40
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Solange confesó que se enamoró en Gran Hermano: La serpiente encontró a su lagarto

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Solange confesó que se enamoró en Gran Hermano: "La serpiente encontró a su lagarto"

La relación entre Solange Abraham y Juan Pablo "Devi" De Vigili dio un paso más dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Después de varios días de complicidad y acercamientos, la participante reconoció por primera vez que siente una atracción por su compañero, aunque dejó en claro que no piensa avanzar con un romance mientras siga en el reality.

Tras compartir un momento de intimidad durante la fiesta del sábado, Solange le marcó los límites a Devi y le hizo saber que prefiere esperar para cualquier demostración de afecto. “Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico ”, le indicó luego de la fiesta, encendiendo la luz de la esperanza de poder encontrarse afuera del certamen.

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Más tarde, en una charla con Pincoya, la exparticipante terminó de confirmar lo que le sucede con el correntino. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada ”, declaró la ex GH 2011. La serpiente encontró a su lagarto ”, le contestó la chilena.

Mientras tanto, el acercamiento entre ambos no pasó inadvertido para Luana, quien considera que Solange comenzó a interesarse por Devi después de que ella misma manifestara sus sentimientos por él. Desde entonces, la participante empezó a mostrar su malestar y ya dejó entrever una estrategia para incomodar a su compañera, incluso protagonizando un provocador baile frente a Juan Pablo durante la última fiesta.

La tristeza de Sol por la salida de Cinzia de Gran Hermano

La salida definitiva de Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras el accidente que sufrió golpeó especialmente a Sol Abraham, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que su compañera no volvería a la casa.

Muy afectada por la noticia, Sol recordó el vínculo que construyó con Cinzia desde el inicio del reality y expresó cuánto significa para ella dentro de la competencia: "Quiero mandarle un beso muy grande a Cin, que fue mi compañera acá desde el primer día, que la quiero muchísimo y que lamento mucho lo que le pasó".

" Yo soñaba con llegar a la final con ella y nada... es algo más que tengo que superar en este juego", confesó entre lágrimas.

Además, dejó en claro cuánto la afectó su ausencia: " La voy a extrañar mucho y para mí me va a hacer mucha falta".

En pocas palabras

  • Solange confesó: La participante de Gran Hermano admitió sentir algo por Juan Pablo "Devi".
  • Relación en evolución: Tras compartir un momento íntimo, Solange marcó límites pero dejó la puerta abierta afuera.
  • Complicaciones internas: Luana muestra malestar por el acercamiento, insinuando una posible estrategia.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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