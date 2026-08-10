ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto.

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿De cuánto son los montos netos acreditados en las cuentas de haber?

Al aplicar la actualización del 1,89% por movilidad previsional, la jubilación mínima básica se ubica en $419.775,92 netos. Al acoplarse el bono extraordinario de $70.000, ningún beneficiario perteneciente al piso contributivo percibiría menos de $481.989,32 netos de bolsillo (monto de recibo tras los descuentos de ley de la obra social).

En cuanto a las jubilaciones que superan el haber mínimo pero quedan por debajo de la base de compensación, se otorga un plus proporcional hasta alcanzar el tope unificado. Asimismo, el haber máximo del sistema ordinario se posiciona en $2.824.694,50 brutos.

¿Cómo impacta el feriado del mes en la atención de los bancos?

La diagramación previsional contempla las jornadas no laborables reguladas por el Banco Central. Por motivo del feriado nacional trasladado al lunes 17 de agosto, las entidades bancarias no abrirán sus puertas, reanudando la atención presencial el martes 18 de agosto.

Aquellas personas que tengan acreditados sus haberes en las fechas previas conservan la totalidad de sus saldos disponibles para compras directas con tarjeta de débito o extracciones por cajero electrónico las 24 horas.

¿Qué documentación presentar para cobrar por ventanilla?

Quienes elijan retirar el efectivo en las cajas bancarias deben presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad en formato físico. Si el cobro lo efectúa un tercero autorizado, este deberá exhibir su propio DNI junto con el carnet o poder habilitante registrado ante la ANSES.