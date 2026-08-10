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ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto

Se pone en marcha el cronograma de acreditaciones bancarias para el sector pasivo en todo el país. La liquidación mensual incorpora el reajuste indexatorio por inflación y la suma fija de contingencia.

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ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto

ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza hoy con la ejecución del calendario oficial para los jubilados y pensionados del sistema nacional. Tras convalidarse el porcentaje de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las cuentas bancarias de los adultos mayores comenzarán a recibir las transferencias con los aumentos normativos.

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La planificación de las fechas busca distribuir el flujo de beneficiarios en las sucursales de cobro físicas y asegurar la permanente disponibilidad de billetes en la red nacional de cajeros automáticos.

¿Cómo saber qué día cobrás y cuál es el cronograma completo de pagos de ANSES?

ANSES comienza los pagos a jubilados: cu&aacute;les son las fechas cobro de agosto.

ANSES comienza los pagos a jubilados: cuáles son las fechas cobro de agosto.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

Las fechas de cobro del SUAF de ANSES en abril ya están disponibles para trabajadores.

El esquema de depósito se rige por el último número del Documento Nacional de Identidad del titular. Además de consultar la grilla oficial, los usuarios pueden ingresar al aplicativo virtual Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado del trámite en la pestaña "Cobros".

Las fechas confirmadas para la liquidación de las jubilaciones mínimas se organizan de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿De cuánto son los montos netos acreditados en las cuentas de haber?

Al aplicar la actualización del 1,89% por movilidad previsional, la jubilación mínima básica se ubica en $419.775,92 netos. Al acoplarse el bono extraordinario de $70.000, ningún beneficiario perteneciente al piso contributivo percibiría menos de $481.989,32 netos de bolsillo (monto de recibo tras los descuentos de ley de la obra social).

En cuanto a las jubilaciones que superan el haber mínimo pero quedan por debajo de la base de compensación, se otorga un plus proporcional hasta alcanzar el tope unificado. Asimismo, el haber máximo del sistema ordinario se posiciona en $2.824.694,50 brutos.

¿Cómo impacta el feriado del mes en la atención de los bancos?

La diagramación previsional contempla las jornadas no laborables reguladas por el Banco Central. Por motivo del feriado nacional trasladado al lunes 17 de agosto, las entidades bancarias no abrirán sus puertas, reanudando la atención presencial el martes 18 de agosto.

Aquellas personas que tengan acreditados sus haberes en las fechas previas conservan la totalidad de sus saldos disponibles para compras directas con tarjeta de débito o extracciones por cajero electrónico las 24 horas.

¿Qué documentación presentar para cobrar por ventanilla?

Quienes elijan retirar el efectivo en las cajas bancarias deben presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad en formato físico. Si el cobro lo efectúa un tercero autorizado, este deberá exhibir su propio DNI junto con el carnet o poder habilitante registrado ante la ANSES.

En pocas palabras

  • ANSES y Jubilados: Hoy comienzan los pagos de agosto con aumentos por inflación y suma fija.
  • Cronograma de Cobro: Las fechas dependen del último número del DNI, con detalles en Mi ANSES.
  • Aumentos y Montos: La jubilación mínima será de $419.775,92 más bono, sumando $481.989,32 netos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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