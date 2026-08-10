Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui y sorprendió con una fuerte aclaración: "Con Tuli..."

Luego, dejó en claro cómo pretende atravesar esta etapa después del final de su relación: "Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto".

Una de las frases que más llamó la atención llegó cuando decidió referirse a Tuli, frente a las versiones que habían comenzado a vincularla con la separación. Sin vueltas, Luck Ra aseguró: " Ya se dijo, pero aún no salio de mi boca. Con Tuli no paso absolutamente nada".

De esta manera, el cantante buscó despejar cualquier especulación alrededor de una supuesta tercera persona y marcar distancia de las versiones que circularon en redes sociales durante los últimos días.

Fiel a su estilo y con una cuota de humor sobre sí mismo, también respondió a los comentarios que recibió en medio de la exposición mediática: "Sí, ya se que soy mas feo que pisar bosta descalzo".

Por último, volvió a insistir con su intención de transitar este momento de una manera tranquila, sin alimentar conflictos ni quedar envuelto en nuevas polémicas: "No busco andar desacatado".

El mensaje de Luck Ra llega en un momento especialmente sensible para ambos. Tras más de dos años de relación, la pareja decidió ponerle punto final a su historia y pidió comprensión a sus seguidores y a los medios para poder atravesar el duelo con el menor dolor posible.

Cuál fue el sorpresivo anuncio y pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra

Tras sus últimas apariciones públicas en las que se mostró emocionada al hablar de la ruptura con Luck Ra, este domingo La Joaqui difundió un comunicado en el que anunció que no dará más entrevistas sobre el tema para preservar su estabilidad personal, aunque confirmó que seguirá adelante con los shows ya pactados.

"Quiero tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días. Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", comenzó escribiendo la artista en sus redes.

"Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad", continuó con franqueza.

"Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes", remarcó La Joaqui, dejando en claro que seguirá adelante con su agenda artística pese al difícil momento personal.