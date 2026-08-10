ANSES: cuánto cobra una familia por AUH con discapacidad en agosto 2026

De esta manera, una familia que tenga un hijo con discapacidad y cobre la AUH puede recibir $392.938,40 correspondientes a la asignación, antes de sumar otros beneficios que pudieran corresponderle.

La AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES y se encuentre acreditada la discapacidad correspondiente.

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Cuánto suma la Tarjeta Alimentar a la AUH con discapacidad

Además de la AUH, determinadas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo monto se deposita de manera automática cuando se cumplen los requisitos.

Para agosto de 2026, el monto para una familia con un hijo es de $72.250. Este beneficio puede complementar el ingreso de los hogares que cobran AUH y tienen hijos dentro de los grupos alcanzados por la prestación.

Así, en el caso de una familia con un hijo con discapacidad que cobre el 80% de la AUH y además tenga acceso a la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual por estos conceptos puede alcanzar los $465.188,40.

El cálculo surge de sumar:

AUH por discapacidad: $392.938,40

Prestación Alimentar: $72.250

Total: $465.188,40

Los valores corresponden a agosto de 2026 y pueden variar según la situación particular de cada grupo familiar y los beneficios que tenga registrados ante ANSES.