La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para agosto de 2026. Con el aumento del 1,89%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad pasó a tener un valor de $491.173.
ANSES confirmó los nuevos montos que se pagan en agosto de 2026. Las familias que cobran AUH por discapacidad pueden acceder además a la Prestación Alimentar. Cuánto reciben este mes y cómo queda el monto total.
ANSES: cuánto cobra una familia por AUH con discapacidad en agosto 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de las asignaciones familiares para agosto de 2026. Con el aumento del 1,89%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad pasó a tener un valor de $491.173.
El incremento corresponde a la movilidad previsional y alcanza a las distintas prestaciones que paga el organismo durante este mes.
En agosto, el monto total de la AUH por hijo con discapacidad es de $491.173 por cada hijo. Sin embargo, el importe que se cobra habitualmente durante el mes depende de la modalidad de pago de la prestación.
Para quienes cobran el 80% mensual, el depósito correspondiente a agosto es de $392.938,40, mientras que el 20% restante, equivalente a $98.234,60, queda acumulado y se abona posteriormente cuando se cumplen las condiciones establecidas por ANSES.
De esta manera, una familia que tenga un hijo con discapacidad y cobre la AUH puede recibir $392.938,40 correspondientes a la asignación, antes de sumar otros beneficios que pudieran corresponderle.
La AUH por discapacidad no tiene límite de edad para el hijo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES y se encuentre acreditada la discapacidad correspondiente.
Además de la AUH, determinadas familias pueden acceder a la Prestación Alimentar, cuyo monto se deposita de manera automática cuando se cumplen los requisitos.
Para agosto de 2026, el monto para una familia con un hijo es de $72.250. Este beneficio puede complementar el ingreso de los hogares que cobran AUH y tienen hijos dentro de los grupos alcanzados por la prestación.
Así, en el caso de una familia con un hijo con discapacidad que cobre el 80% de la AUH y además tenga acceso a la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual por estos conceptos puede alcanzar los $465.188,40.
El cálculo surge de sumar:
Los valores corresponden a agosto de 2026 y pueden variar según la situación particular de cada grupo familiar y los beneficios que tenga registrados ante ANSES.