BUENAS NOTICIAS

ANSES confirma aumento en la AUH de noviembre 2025 con beneficios adicionales

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES sube en noviembre con un incremento del 2,08%. Enterate los nuevos montos, quiénes lo cobran y qué extras se suman este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en la AUH durante noviembre de 2025. El aumento será del 2,08%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como establece el Decreto 274/2024.

La medida impactará en los ingresos de las familias beneficiarias, que además seguirán recibiendo los complementos automáticos de la Tarjeta Alimentar y el Plan Mil Días, sin necesidad de tramitar nada adicional.

Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en noviembre

Desde noviembre, la AUH pasará a $119.691 por hijo, aunque el pago efectivo será de $95.752,80, debido a la retención del 20% que ANSES aplica hasta la presentación de la Libreta.

En tanto, la AUH por discapacidad asciende a $389.732, con un cobro directo de $311.785,60.

Para los beneficiarios que residen en la Zona Austral, los montos se elevan a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad, en concepto de zona desfavorable.

Qué extras acompañan la AUH este mes

A los montos mensuales se suman dos beneficios automáticos:

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 por tres o más.

  • Complemento Leche (Plan Mil Días): $45.142 para niños de hasta 3 años.

Con ambos adicionales, una familia puede alcanzar hasta $193.144,80 en noviembre, según la cantidad de hijos y beneficios acumulados.

Cómo verificar montos y fechas de cobro

ANSES recordó que los titulares pueden consultar sus pagos desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí se pueden revisar los datos familiares, actualizar información y confirmar los montos acreditados.

El organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para asegurar la acreditación automática de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

