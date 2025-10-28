ANSES confirma aumento en la AUH de noviembre 2025 con beneficios adicionales

Para los beneficiarios que residen en la Zona Austral, los montos se elevan a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad, en concepto de zona desfavorable.

Qué extras acompañan la AUH este mes

A los montos mensuales se suman dos beneficios automáticos:

Tarjeta Alimentar: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos, y $108.062 por tres o más.

Complemento Leche (Plan Mil Días): $45.142 para niños de hasta 3 años.

Con ambos adicionales, una familia puede alcanzar hasta $193.144,80 en noviembre, según la cantidad de hijos y beneficios acumulados.

Cómo verificar montos y fechas de cobro

ANSES recordó que los titulares pueden consultar sus pagos desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Allí se pueden revisar los datos familiares, actualizar información y confirmar los montos acreditados.

El organismo recomienda mantener actualizados los datos personales y familiares para asegurar la acreditación automática de la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.