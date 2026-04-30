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AUH de ANSES en mayo: oficializan los nuevos montos por hijo tras el ajuste de movilidad

Se confirmó el impacto del incremento mensual sobre las prestaciones sociales y familiares en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el porcentaje derivado del índice inflacionario de marzo, redefiniendo los valores de la AUH y el SUAF que se acreditarán durante el quinto mes del año.

AUH de ANSES en mayo: oficializan los nuevos montos por hijo tras el ajuste de movilidad

AUH de ANSES en mayo: oficializan los nuevos montos por hijo tras el ajuste de movilidad

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dispone de los valores actualizados que regirán para el universo de la seguridad social a partir de la próxima semana. Se informa que las asignaciones de ANSES en mayo recibirán una suba del 3,4%, cifra que responde a la nueva metodología de actualización automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo asegura que los montos sigan la evolución de los precios de forma directa y previsible.

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El cronograma de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social operará bajo el esquema de pagos habitual por terminación de documento. Se confirma que el incremento alcanza tanto a la Asignación Universal por Hijo como a los trabajadores en relación de dependencia que perciben el SUAF. La medida, establecida por decreto, busca sostener el valor de las asignaciones de ANSES en mayo frente a los movimientos en los costos de los productos básicos.

Durante el presente periodo, la Administración Nacional de la Seguridad Social también supervisará el cumplimiento de los topes de ingresos familiares, los cuales se ven modificados técnicamente por la movilidad. Se establece que el impacto del ajuste se verá reflejado en las cuentas bancarias de forma automática, permitiendo que los titulares de las asignaciones de ANSES en mayo cuenten con el nuevo haber sin necesidad de realizar gestiones presenciales de validación.

¿Cómo quedan los valores de la AUH de ANSES en mayo?

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AUH de ANSES en mayo: oficializan los nuevos montos por hijo tras el ajuste de movilidad

AUH de ANSES en mayo: oficializan los nuevos montos por hijo tras el ajuste de movilidad

Se informa que tras la aplicación del incremento del 3,4%, el haber base de la AUH se reconfigura según los nuevos parámetros de la Administración Nacional de la Seguridad Social. De este importe total, el organismo previsional acredita el 80% de forma directa, mientras que el porcentaje restante queda bajo custodia hasta que el beneficiario presente la documentación sanitaria y escolar del menor a cargo.

Se confirma que las asignaciones de ANSES en mayo para el sector de la AUH se complementan con los refuerzos por la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en los casos de niños en la primera infancia. La Administración Nacional de la Seguridad Social unifica estos pagos en una misma jornada, facilitando que el titular disponga de los fondos necesarios para la manutención integral del grupo familiar.

¿Qué sucede con el sistema SUAF de ANSES y los topes de ingreso?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza las escalas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en sintonía con la movilidad mensual. El aumento del 3,4% modifica el monto percibido por cada hijo, el cual varía según el rango salarial en el que se encuentre el trabajador registrado. Se informa que mantener los datos laborales al día es clave para la percepción de las asignaciones de ANSES en mayo.

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social ha fijado nuevos límites individuales y grupales para el acceso al cobro. En caso de superar los techos salariales establecidos, el beneficiario queda excluido de la prestación formal, a excepción de los casos por discapacidad. La transparencia en la actualización de las asignaciones de ANSES en mayo permite a los empleados en relación de dependencia prever el ingreso neto familiar del mes.

¿Cómo impacta el aumento en los pagos extraordinarios de ANSES?

Se informa que las prestaciones que se liquidan por única vez, como matrimonio, nacimiento y adopción, también perciben la suba por movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el índice del 3,4% sobre estos montos fijos, asegurando que todas las líneas de las asignaciones de ANSES en mayo mantengan una actualización coherente con el resto del sistema previsional nacional.

Se establece que el trámite para estas asignaciones de pago único se puede iniciar a través del canal virtual de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Una vez aprobada la solicitud, el dinero se deposita en la cuenta declarada por el beneficiario. Con el ajuste de las asignaciones de ANSES en mayo, estos subsidios presentan una mejora nominal que acompaña la variación inflacionaria registrada en el primer trimestre del año.

¿Qué canales están habilitados para consultar la liquidación de mayo?

Se informa que la vía recomendada por la Administración Nacional de la Seguridad Social para chequear los montos definitivos es el portal oficial Mi ANSES.

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