ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre: topes y escala por hijo

Dentro del régimen: familias cuyos ingresos totales no superen los $6.314.897 y donde ningún miembro gane más de $3.157.448 individuales.

Exclusión automática: si uno de los integrantes percibe más de $3.157.448 , el grupo familiar pierde el derecho al cobro de todas las asignaciones.

Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad se liquida en todos los casos, independientemente del nivel de ingresos registrado.

¿Cómo consultar el estado de la asignación y los vínculos en Mi ANSES?

Para constatar la liquidación mensual y la correcta acreditación de los menores a cargo:

Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a "Información Personal" y corroborar "Datos personales y familiares".

Dirigirse a "Hijos" > "Mis Asignaciones" para visualizar los montos depositados y las deducciones aplicadas.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para el SUAF en septiembre?

Las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia se acreditan en las cuentas sueldo en las mismas fechas fijadas por terminación de DNI para las prestaciones de la seguridad social a partir del martes 8 de septiembre.