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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre: topes y escala por hijo

El organismo previsional actualizó los límites de ingresos individuales y del grupo familiar para cobrar las asignaciones familiares. Solo una prestación quedó exenta del control salarial.

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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre: topes y escala por hijo

ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre: topes y escala por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos topes salariales que regirán en septiembre para el cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y las Asignaciones de Pago Único. Para mantener el derecho al beneficio, los ingresos del grupo familiar no podrán exceder los $6.314.897 brutos mensuales.

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El esquema oficial mantiene la cláusula de exclusión si uno de los progenitores supera el tope individual, aun cuando la suma del hogar se ubique por debajo del límite general.

¿Cuánto se cobra y cuáles son los topes salariales para el SUAF en septiembre?

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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre: topes y escala por hijo

Para acceder al cobro de las asignaciones familiares, los trabajadores registrados deben encontrarse dentro de los siguientes márgenes salariales oficiales:

  • Tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): se fijó en un máximo de $6.314.897 brutos mensuales.

  • Tope salarial individual: ningún integrante del grupo familiar puede percibir más de $3.157.448.

  • Escala salarial del tramo 1: trabajadores con ingresos de hasta $750.000 perciben el valor máximo de la asignación por hijo con el reajuste del 2,1%.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la asignación o si quedo excluido?

El sistema previsional aplica controles automáticos sobre las declaraciones juradas de haberes:

  • Dentro del régimen: familias cuyos ingresos totales no superen los $6.314.897 y donde ningún miembro gane más de $3.157.448 individuales.

  • Exclusión automática: si uno de los integrantes percibe más de $3.157.448, el grupo familiar pierde el derecho al cobro de todas las asignaciones.

  • Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad se liquida en todos los casos, independientemente del nivel de ingresos registrado.

¿Cómo consultar el estado de la asignación y los vínculos en Mi ANSES?

Para constatar la liquidación mensual y la correcta acreditación de los menores a cargo:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a "Información Personal" y corroborar "Datos personales y familiares".

  • Dirigirse a "Hijos" > "Mis Asignaciones" para visualizar los montos depositados y las deducciones aplicadas.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para el SUAF en septiembre?

Las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia se acreditan en las cuentas sueldo en las mismas fechas fijadas por terminación de DNI para las prestaciones de la seguridad social a partir del martes 8 de septiembre.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó topes: Los ingresos familiares para cobrar asignaciones familiares no deben superar los $6.314.897 brutos.
  • Exclusión individual: Ningún integrante puede ganar más de $3.157.448 brutos mensuales.
  • Excepción: La Asignación por Hijo con Discapacidad se liquida sin importar el nivel de ingresos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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