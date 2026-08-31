ANSES confirma la suspensión del pago a jubilados en septiembre: los beneficiarios que NO COBRARAN sus haberes

ANSES puede suspender el pago si el jubilado permanece más de 90 días fuera del país

Uno de los puntos que deben tener presentes los beneficiarios está relacionado con la Resolución 918/2024, que establece disposiciones vinculadas con determinadas prestaciones y el requisito de residencia en Argentina.

De acuerdo con esta normativa, cuando corresponde acreditar residencia en el territorio nacional, una permanencia fuera del país superior a 90 días corridos puede generar el incumplimiento de esa condición.

A partir de esa situación, ANSES puede disponer la suspensión de la prestación. La medida está relacionada con la verificación de que el titular continúa cumpliendo los requisitos necesarios para conservar el beneficio.

Para realizar estos controles, el organismo puede recurrir a información suministrada por otros organismos del Estado. Entre ellos se encuentra la Dirección Nacional de Migraciones, cuyos registros permiten conocer las entradas y salidas del territorio argentino.

La utilización de estos datos permite verificar cuánto tiempo permaneció una persona fuera de Argentina y determinar si se produjo una ausencia que pueda afectar el requisito de residencia.

Por eso, la cuestión no pasa simplemente por tomar un avión y salir del país. Lo determinante es cuánto tiempo permanece el beneficiario en el exterior y qué prestación recibe.

Este aspecto adquiere especial relevancia para las personas que tienen familiares en otros países, cuentan con una vivienda en el extranjero o acostumbran a pasar temporadas largas fuera de Argentina.

Viajes al exterior: qué deben hacer los jubilados y pensionados de ANSES

Para quienes saben de antemano que permanecerán fuera de Argentina durante más de tres meses, ANSES contempla un procedimiento destinado a informar la ausencia y posteriormente comunicar el regreso al país.

La finalidad es que el organismo pueda registrar formalmente la situación del titular y contar con la documentación que permita acreditar el viaje.

El trámite está dirigido a personas jubiladas y pensionadas que proyecten permanecer fuera de Argentina por un período prolongado.

Entre los documentos que deben presentarse se encuentran:

DNI del titular.

El formulario PS 6.246 - Ausencia y regreso al país .

Último recibo de haberes.

Pasaporte y pasaje , o la documentación emitida por la empresa de transporte.

En caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, la documentación que acredite la representación correspondiente.

Según la información proporcionada por el organismo, se trata de un trámite gratuito y puede efectuarse de manera presencial en una oficina de ANSES sin turno previo, de acuerdo con las condiciones informadas oficialmente.

La recomendación adquiere importancia especialmente cuando el viaje no tiene una duración breve y existe la posibilidad de que el beneficiario permanezca fuera del territorio nacional durante varios meses.

¿Un viaje al exterior significa que se pierde la jubilación de ANSES?

Una de las principales dudas que pueden surgir entre los beneficiarios es si salir de Argentina implica automáticamente perder el derecho a cobrar una jubilación o pensión.

La respuesta requiere distinguir entre un viaje temporal y una ausencia prolongada.

Una persona puede viajar al exterior por vacaciones, visitar familiares o realizar actividades personales y regresar al país dentro de un período breve. Esa situación no debe confundirse con una permanencia prolongada en el extranjero.

La normativa mencionada establece un parámetro de 90 días corridos para determinadas prestaciones en las que la residencia en Argentina constituye un requisito.

Por lo tanto, el hecho de viajar no implica por sí mismo que el beneficio desaparezca.

El problema puede presentarse cuando la permanencia fuera del país se extiende más allá del período previsto y no se cumplen o acreditan las condiciones exigidas para mantener la prestación.

En ese escenario, ANSES puede adoptar medidas sobre el pago.

También es importante tener en cuenta que no todas las prestaciones tienen necesariamente las mismas condiciones, por lo que el beneficiario debe verificar las reglas específicas aplicables a su caso.

Viajes al exterior: cómo evitar que ANSES suspenda la jubilación

Para reducir el riesgo de inconvenientes, el primer paso consiste en anticiparse al viaje.

Si un jubilado o pensionado sabe que permanecerá fuera de Argentina durante más de tres meses, debe informar la ausencia siguiendo el procedimiento establecido por ANSES.

La comunicación resulta particularmente importante porque permite dejar constancia de la salida y aportar la documentación correspondiente.

Además, la obligación no termina con el viaje. Una vez que la persona regresa a Argentina, también debe informar el reingreso.

Según las indicaciones del organismo, el regreso debe ser comunicado dentro de los 30 días, presentando la documentación que corresponda, como el pasaje de retorno o el pasaporte.

Este paso puede resultar fácil de pasar por alto, especialmente para quienes realizan viajes extensos y luego retoman su rutina habitual.

Sin embargo, mantener actualizada la información ante ANSES puede evitar posteriores inconvenientes relacionados con la continuidad del beneficio.

¿Qué ocurre si el jubilado necesita quedarse más tiempo en el exterior?

Los viajes prolongados no siempre pueden desarrollarse exactamente de acuerdo con las fechas previstas.

Una persona puede haber informado una determinada fecha de regreso y posteriormente necesitar permanecer más tiempo en el exterior por cuestiones familiares, personales o relacionadas con el viaje.

En esos casos, existe la posibilidad de solicitar una prórroga cuando corresponda.

La situación resulta especialmente relevante para quienes acostumbran a dividir su tiempo entre Argentina y otro país.

En lugar de asumir que una estadía prolongada no tendrá consecuencias, es conveniente revisar las condiciones aplicables al beneficio y mantener informada a la administración previsional.

El objetivo es evitar que una diferencia entre las fechas previstas y la permanencia efectiva en el exterior termine generando una observación o una suspensión.

¿Qué pasa si ANSES ya suspendió el pago?

La suspensión de una prestación puede generar preocupación, pero no necesariamente implica la pérdida definitiva del beneficio.

ANSES cuenta con mecanismos para solicitar la activación de haberes suspendidos cuando se cumplen nuevamente las condiciones requeridas.

Entre las circunstancias que pueden derivar en una suspensión aparece precisamente la permanencia prolongada fuera de Argentina cuando no se informó correctamente la ausencia o cuando dejó de cumplirse un requisito asociado a la prestación.

En estos casos, el titular debe iniciar el procedimiento correspondiente y presentar la documentación necesaria para acreditar su situación.

El organismo contempla diferentes canales para realizar la gestión. Una de las alternativas disponibles es Atención Virtual, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

También existe la posibilidad de realizar gestiones de manera presencial cuando el procedimiento correspondiente así lo requiera.

La documentación solicitada puede variar de acuerdo con la situación particular, por lo que resulta fundamental revisar cuáles son los requisitos antes de iniciar el reclamo.

Jubilados ANSES: por qué es importante controlar las entradas y salidas del país

El control de los movimientos migratorios es uno de los elementos centrales de la normativa.

ANSES puede utilizar información de Migraciones para verificar los períodos durante los cuales una persona permaneció fuera de Argentina.

Esto significa que la duración real del viaje puede ser contrastada con los registros oficiales de ingreso y egreso.

La medida busca determinar si el beneficiario continúa cumpliendo las condiciones establecidas para acceder a determinadas prestaciones.

Para los jubilados y pensionados, conocer esta situación es importante porque permite evitar una de las confusiones más frecuentes: pensar que la falta de una comunicación formal significa que el organismo no tendrá información sobre el viaje.

En realidad, los registros migratorios permiten reconstruir las fechas de salida y regreso.

Por eso, cuando se proyecta una estadía extensa, la recomendación es realizar el trámite correspondiente y conservar toda la documentación vinculada con el viaje.

La diferencia entre una salida breve y una residencia prolongada

El parámetro de los 90 días puede generar dudas entre los beneficiarios, especialmente porque no todos los viajes tienen la misma duración.

Una escapada de pocos días, unas vacaciones de varias semanas o una visita familiar breve constituyen situaciones diferentes de una permanencia de varios meses.

La normativa apunta particularmente a los casos en los que la ausencia del territorio argentino alcanza una extensión considerable y puede entrar en conflicto con el requisito de residencia.

Por eso, no debe interpretarse la regla como una prohibición para que los jubilados viajen al exterior.

El punto es que quienes planean permanecer fuera del país durante un período prolongado deben conocer previamente las condiciones que se aplican a su prestación.

Esto cobra todavía más importancia cuando el beneficiario recibe un ingreso previsional que utiliza para cubrir sus gastos cotidianos.

Una suspensión inesperada puede provocar problemas financieros, especialmente si la persona se encuentra en otro país cuando descubre que el depósito dejó de efectuarse.

Qué documentación conviene conservar durante el viaje

Además de realizar el trámite correspondiente, es recomendable que el beneficiario conserve la documentación relacionada con su viaje.

Entre los elementos que pueden resultar importantes se encuentran el pasaporte, los pasajes y los comprobantes relacionados con las fechas de salida y regreso.

También es conveniente guardar constancias de los trámites realizados ante ANSES.

Tener esta documentación organizada puede facilitar una eventual presentación ante el organismo si surge alguna diferencia respecto de las fechas de permanencia en el exterior.

Para una persona que viaja durante varios meses, contar con estos comprobantes puede ser particularmente útil en caso de necesitar demostrar cuándo abandonó Argentina y cuándo regresó.

ANSES: qué deben revisar los jubilados antes de viajar al exterior

Antes de salir del país durante un período prolongado, los beneficiarios deberían comprobar algunos puntos básicos.

En primer lugar, deben identificar qué prestación reciben y si está alcanzada por un requisito específico de residencia.

En segundo término, tienen que verificar cuánto tiempo permanecerán fuera de Argentina y si esa estadía puede superar los 90 días corridos.

También deben revisar la documentación requerida para informar la ausencia y conocer cuál será el procedimiento que deberán realizar al regresar.

Finalmente, es importante conservar los comprobantes del viaje y de las gestiones efectuadas.

Estas precauciones pueden parecer menores antes de emprender un viaje, pero adquieren una gran importancia si posteriormente aparece una suspensión en los haberes.

La advertencia para jubilados y pensionados que viajarán en septiembre

Con la llegada de septiembre, muchos beneficiarios pueden comenzar a organizar viajes de varios meses, especialmente quienes aprovechan parte de la primavera para permanecer en otros destinos.

En esos casos, la regla de los 90 días debe formar parte de la planificación.

La salida del país no significa automáticamente dejar de cobrar una jubilación o pensión. Sin embargo, cuando la ausencia se prolonga y el beneficio está sujeto a un requisito de residencia, pueden aparecer consecuencias sobre el pago.

La mejor estrategia consiste en informarse antes de viajar, comunicar la ausencia cuando corresponda, conservar la documentación y notificar el regreso dentro del plazo establecido.

También resulta importante no esperar a que aparezca una suspensión para consultar las condiciones aplicables.

Para quienes ya tuvieron inconvenientes con el cobro, ANSES contempla mecanismos destinados a solicitar la reactivación de los haberes, siempre que el titular pueda acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos.

En definitiva, la clave para los jubilados y pensionados que planean permanecer fuera de Argentina durante varios meses está en conocer las condiciones de su prestación y mantener actualizada su situación ante ANSES.

La normativa establece controles sobre la residencia y permite verificar las permanencias en el exterior mediante información migratoria. Por eso, antes de emprender un viaje prolongado, revisar estos requisitos puede evitar suspensiones, demoras y problemas con el cobro de los haberes.