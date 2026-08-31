Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono

Bono completo de $70.000: para titulares de la mínima ($428.591,22), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM con cobro total de $412.872,98 ) y Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez con total de $370.013,86 ).

Bono proporcional: para quienes perciben un básico entre $428.591,22 y $498.591,22 , cobrando la diferencia hasta alcanzar dicho tope.

Sin bono: haberes superiores a los $498.591,22 mensuales cobran únicamente el valor indexado.

¿Cómo consultar el recibo de la liquidación en Mi ANSES?

Para chequear el detalle de los conceptos acreditados, el titular puede ingresar a la plataforma digital del organismo:

Acceder a Mi ANSES o a la app oficial con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" o "Cuándo y dónde cobro" para constatar los importes y la entidad asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para las jubilaciones en septiembre?

El cronograma de acreditaciones bancarias para quienes perciben el haber mínimo con el bono de $70.000 se desarrollará de la siguiente manera: