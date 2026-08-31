Uno a uno, todos los récords de Messi con la Selección Argentina

Un recorrido marcado por títulos

El primer gran título de Messi con Argentina llegó en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, donde además fue elegido como el mejor jugador y terminó como goleador del torneo.

Lionel Messi celebra la medalla de oro que consiguió con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, su segundo título con el combinado nacional. (Foto: Reuters).

Tres años después consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pero el gran sueño con la Selección mayor tardó en llegar.

Después de las derrotas en las finales de la Copa América 2007, 2015 y 2016, y del Mundial de Brasil 2014, Messi finalmente consiguió levantar un trofeo con la mayor en el Maracaná, ante Brasil, en la Copa América 2021.

A partir de allí llegó una etapa histórica. Argentina ganó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Lionel Messi levanta la Copa América 2021 en el Maracaná, el primer título que conquistó con la Selección Argentina mayor después de varias finales perdidas. (Foto: Reuters).

Su último Mundial volvió a llevarlo hasta una final. En 2026, Argentina enfrentó a España y Messi disputó así su tercera final de Copa del Mundo como capitán, después de Brasil 2014 y Qatar 2022.

Seis Mundiales y una colección de marcas

Messi disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En total, acumuló 34 partidos, 23 victorias y 21 goles en la máxima competencia. Terminó como el jugador con más encuentros disputados y más triunfos en la historia de los Mundiales.

También quedó como el segundo máximo goleador del torneo, con 21 tantos, solo por detrás de Kylian Mbappé, quien alcanzó los 22 en 2026. Messi, además, es el máximo asistidor histórico del Mundial, con 12 pases gol.

Con sus 21 goles superó a Gabriel Batistuta, que marcó 10, y a Diego Maradona, que convirtió ocho, para convertirse en el argentino con más tantos en la historia de los Mundiales.

En Qatar 2022 consiguió además una marca inédita: fue el único jugador en marcar en una misma edición del Mundial durante fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final.

En 2026 sumó otra marca al convertirse, con 39 años, en el argentino de mayor edad en convertir un gol en una Copa del Mundo. También logró un récord singular con su hat-trick ante Argelia, a los 38 años y 357 días, el más veterano en la historia de la competencia.

El capitán que más finales mundialistas disputó

Como líder de Argentina, Messi estuvo al frente del seleccionado en tres finales del mundo: Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Ese registro lo colocó por encima de Pelé, Maradona y Lothar Matthäus en cantidad de finales mundialistas disputadas como capitán.

También comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa el récord de haber disputado seis Mundiales.

A nivel individual, fue elegido dos veces como Balón de Oro del Mundial, en Brasil 2014 y Qatar 2022. Además, recibió 16 veces el premio al mejor jugador de un partido en la Copa del Mundo y fue incluido tres veces en el equipo ideal del torneo.

El dueño de los récords con Argentina

La colección de marcas no termina en los Mundiales. Messi disputó 39 partidos en siete ediciones de la Copa América, entre 2007 y 2024, y es el futbolista con más encuentros en la historia del certamen. Marcó 14 goles y llegó a cinco finales.

En las Eliminatorias Sudamericanas disputó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte con Iván Hurtado el récord de presencias y es el máximo goleador histórico de la competencia.

Con la camiseta argentina, además, es el futbolista con más partidos como capitán, con 147 encuentros, y el que más partidos ganó, con 134 victorias. También ostenta el récord de más goles en un mismo partido con la Selección: marcó cinco ante Estonia en 2022.

Su despedida deja así una cifra que resume la magnitud de su recorrido: 125 goles, 68 asistencias, 207 partidos y seis títulos con Argentina entre todas las categorías.

Después de 21 años desde aquel debut ante Hungría, Lionel Messi cerró definitivamente su ciclo con la Selección. Y lo hizo convertido no solo en el máximo goleador y el jugador con más partidos de la historia argentina, sino también en el protagonista de una de las etapas más exitosas y extraordinarias del fútbol nacional.

Uno a uno, los récords de Lionel Messi con la Albiceleste

Con la Selección Argentina

Máximo goleador de la historia de la Selección Argentina : 125 goles.

: 125 goles. Máximo asistidor de la Selección Argentina : 68 asistencias.

: 68 asistencias. Jugador que participó en más goles de Argentina : 193 intervenciones directas, producto de 125 goles y 68 asistencias.

: 193 intervenciones directas, producto de 125 goles y 68 asistencias. Jugador con más partidos disputados con Argentina : 207 encuentros.

: 207 encuentros. Jugador con más partidos ganados con Argentina : 134 victorias.

: 134 victorias. Jugador con más partidos como capitán de Argentina : 147 encuentros.

: 147 encuentros. Máximo goleador de Argentina en partidos oficiales : 71 goles.

: 71 goles. Jugador que marcó contra más selecciones diferentes : 45 países.

: 45 países. Jugador con más dobletes con la Selección Argentina : 17.

: 17. Jugador con más hat-tricks con una selección nacional : 11.

: 11. Jugador con más goles en un mismo partido con Argentina : cinco, ante Estonia en 2022.

: cinco, ante Estonia en 2022. Jugador con más goles de una selección nacional en un mismo año : 18, en 2022.

: 18, en 2022. Jugador argentino que durante más años jugó para la Selección mayor : 21 años, entre su debut del 17 de agosto de 2005 y su último partido del 20 de julio de 2026.

: 21 años, entre su debut del 17 de agosto de 2005 y su último partido del 20 de julio de 2026. Jugador con más finales disputadas con Argentina : 11 finales, entre Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos.

: 11 finales, entre Mundiales, Copas América, Finalissima, Mundial Sub 20 y Juegos Olímpicos. Máximo goleador de la historia en los dos principales torneos de la FIFA : 35 goles entre Mundiales y Copas América.

: 35 goles entre Mundiales y Copas América. Jugador con más títulos en la historia del fútbol: 47 títulos, 41 a nivel clubes y seis con las distintas selecciones argentinas.

Todos sus récords en los Mundiales

Jugador con más partidos disputados en Mundiales : 34 encuentros.

: 34 encuentros. Jugador con más victorias en la historia de los Mundiales : 21 triunfos.

: 21 triunfos. Máximo goleador argentino en la historia de los Mundiales : 21 goles, por delante de Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con ocho.

: 21 goles, por delante de Gabriel Batistuta, con 10, y Diego Maradona, con ocho. Máximo goleador sudamericano en la historia de los Mundiales : 21 goles. Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico con 22.

: 21 goles. Kylian Mbappé es el máximo goleador histórico con 22. Máximo asistidor en la historia de los Mundiales : 12 asistencias.

: 12 asistencias. Jugador con más Copas del Mundo disputadas : seis, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa.

: seis, récord que comparte con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Capitán de Argentina en más finales de un Mundial : tres, en Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

: tres, en Brasil 2014, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Jugador con más Balones de Oro en Mundiales : dos, en Brasil 2014 y Qatar 2022.

: dos, en Brasil 2014 y Qatar 2022. Máximo ganador del premio MVP en un Mundial : 16 veces.

: 16 veces. Jugador elegido más veces para integrar el Equipo Ideal de un Mundial : tres, en 2014, 2022 y 2026.

: tres, en 2014, 2022 y 2026. Jugador con más partidos como titular en Mundiales : 26.

: 26. Jugador con más partidos como capitán en Mundiales : 26.

: 26. Jugador con más partidos consecutivos disputados en Mundiales : 24.

: 24. Jugador con más minutos jugados en Mundiales : 3054.

: 3054. Hat-trick más veterano en la historia de los Mundiales : 38 años y 357 días, ante Argelia en 2026.

: 38 años y 357 días, ante Argelia en 2026. Único jugador en marcar en una misma Copa del Mundo en todas las fases: grupos, octavos, cuartos, semifinal y final, en Qatar 2022.

Sus récords en la Copa América