Confirman el nuevo monto de la AUH para septiembre: cuánto se cobra por hijo

El dinero retenido se acumula durante el año y puede recuperarse cuando el titular presenta la Libreta AUH, mediante la cual acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

Por lo tanto, para septiembre, el esquema por hijo será:

Monto bruto: $154.031.

$154.031. Retención del 20%: $30.806,20.

$30.806,20. Monto mensual cobrado: $123.224,80.

El monto final que recibe cada familia puede ser mayor cuando se incorporan otros beneficios de ANSES y del Ministerio de Capital Humano.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre?

La Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, se suma a la AUH para los hogares que cumplen con las condiciones establecidas. Su monto depende de la cantidad de hijos alcanzados por el beneficio.

En septiembre, los valores informados son de $72.250 para las familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para los hogares con tres o más hijos.

A diferencia de la AUH, este beneficio no se calcula aplicando el mismo porcentaje de movilidad mensual sobre cada liquidación, sino que mantiene las escalas establecidas para cada grupo familiar.

De esta forma, una familia que cobra AUH por un hijo y además recibe la Prestación Alimentar tendrá un ingreso mensual de $195.474,80 por ambos conceptos: $123.224,80 correspondientes al 80% de la AUH y $72.250 de asistencia alimentaria.

¿Cuánto cobro de AUH y Tarjeta Alimentar por dos o tres hijos?

Para una familia con un hijo, el monto mensual de la AUH será de $123.224,80, al que se sumarán $72.250 de la Prestación Alimentar. De esta manera, el ingreso total por ambos beneficios llegará a $195.474,80.

En el caso de las familias con dos hijos, el monto mensual de la AUH alcanzará los $246.449,60, mientras que la Prestación Alimentar aportará $113.299. Así, el total a cobrar por ambos conceptos será de $359.748,60.

Por último, quienes tengan tres hijos recibirán $369.674,40 correspondientes al 80% mensual de la AUH y $149.425 de la Prestación Alimentar. En este caso, el ingreso consolidado llegará a $519.099,40.

¿Quiénes cobran el Complemento Leche en septiembre?

Las familias que tienen hijos pequeños pueden acceder además al Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a acompañar la alimentación durante la primera infancia.

El beneficio alcanza a titulares que tienen hijos de hasta 3 años inclusive y se acredita de manera automática cuando se cumplen las condiciones establecidas.

Con el aumento del 2,11%, el monto informado para septiembre asciende a $58.098 por cada niño alcanzado.

Por ejemplo, una familia con un hijo de hasta 3 años que recibe la AUH, la Prestación Alimentar y el Complemento Leche podría alcanzar un total mensual de $253.572,80, sumando los $123.224,80 correspondientes al 80% de la AUH, los $72.250 de la Prestación Alimentar y los $58.098 del complemento.

Los titulares pueden consultar el detalle de los beneficios y la liquidación correspondiente a septiembre a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.