Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué se sabe de una posible despedida de Lionel Messi

Puede haber un partido de despedida para Lionel Messi en el país

Ante este nuevo panorama, la prioridad de los directivos pasa por reprogramar los amistosos y conseguir que el equipo nacional se presente ante su público. Según le informaron a TyC Sports, existe la intención de que el legendario capitán pueda despedirse de los hinchas en Argentina, aunque la concreción de este homenaje dependerá exclusivamente de la voluntad del propio rosarino.

No obstante, en caso de jugarse en suelo local, la organización deberá contemplar un factor disciplinario impuesto por el máximo organismo del fútbol internacional. La FIFA sancionó a la Selección Argentina por incidentes ocurridos en el Mundial 2026, determinando que la Albiceleste dispute sus siguientes dos partidos como local con restricción de espectadores: el primero se jugará con un 50% de aforo permitido, mientras que la segunda sanción quedó en suspenso. Por el momento, no hay decisiones definitivas puertas adentro de la AFA, pero la certeza es que el equipo encarará una nueva etapa en las próximas semanas.