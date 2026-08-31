Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué se sabe de una posible despedida de Lionel Messi

Se termina una era inolvidable en la historia del fútbol mundial. Este 31 de agosto, Lionel Messi decidió ponerle punto final a su recorrido en la Selección Argentina tras 21 años vistiendo la Albiceleste. A través de una emotiva carta a corazón abierto, el astro rosarino confirmó el cierre de su etapa internacional: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”. El anuncio dejó como último recuerdo dentro de un campo de juego la final del Mundial 2026 frente a España, donde el equipo cayó por 1-0 en el alargue durante su última presentación oficial.