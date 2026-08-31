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SE DESPIDE EL CAPITÁN

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué se sabe de una posible despedida de Lionel Messi

Tras el anuncio del retiro de Lionel Messi, la Selección Argentina reorganiza la fecha FIFA de septiembre y evalúa un homenaje.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué se sabe de una posible despedida de Lionel Messi

Se termina una era inolvidable en la historia del fútbol mundial. Este 31 de agosto, Lionel Messi decidió ponerle punto final a su recorrido en la Selección Argentina tras 21 años vistiendo la Albiceleste. A través de una emotiva carta a corazón abierto, el astro rosarino confirmó el cierre de su etapa internacional: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”. El anuncio dejó como último recuerdo dentro de un campo de juego la final del Mundial 2026 frente a España, donde el equipo cayó por 1-0 en el alargue durante su última presentación oficial.

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En medio de la conmoción que generó la noticia en los hinchas y en el ámbito deportivo global, la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo que modificar sobre la marcha la planificación de sus próximos compromisos. El anuncio del capitán alteró de manera directa la logística para la ventana internacional de septiembre, marcando el inicio formal de la era post Messi.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué pasó con la gira por China

El regreso de los dirigidos por Lionel Scaloni a las canchas está programado dentro de la próxima ventana internacional, la cual se extenderá desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre. Durante este período, los seleccionados nacionales cuentan con la posibilidad de disputar hasta cuatro partidos amistosos.

Inicialmente, la dirigencia analizaba la alternativa de realizar una gira por China para afrontar estos encuentros. Sin embargo, tras la confirmación del retiro de la Pulga, la opción de viajar a territorio asiático quedó totalmente descartada por las autoridades de la AFA, lo que obligó a evaluar de manera urgente nuevas sedes e itinerarios para el conjunto albiceleste.

Puede haber un partido de despedida para Lionel Messi en el país

Ante este nuevo panorama, la prioridad de los directivos pasa por reprogramar los amistosos y conseguir que el equipo nacional se presente ante su público. Según le informaron a TyC Sports, existe la intención de que el legendario capitán pueda despedirse de los hinchas en Argentina, aunque la concreción de este homenaje dependerá exclusivamente de la voluntad del propio rosarino.

No obstante, en caso de jugarse en suelo local, la organización deberá contemplar un factor disciplinario impuesto por el máximo organismo del fútbol internacional. La FIFA sancionó a la Selección Argentina por incidentes ocurridos en el Mundial 2026, determinando que la Albiceleste dispute sus siguientes dos partidos como local con restricción de espectadores: el primero se jugará con un 50% de aforo permitido, mientras que la segunda sanción quedó en suspenso. Por el momento, no hay decisiones definitivas puertas adentro de la AFA, pero la certeza es que el equipo encarará una nueva etapa en las próximas semanas.

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