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ANSES confirmó el aumento de la AUH: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

El organismo oficializó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo para el próximo mes. Después de aplicar el descuento retenido del 20%, los beneficiarios cobrarán la suma neta en su cuenta bancaria.

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ANSES confirmó el aumento de la AUH: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

ANSES confirmó el aumento de la AUH: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos que empieza a regir en pocos días. Al publicarse que la inflación de junio se ubicó en el 1,89%, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán este aumento por movilidad de forma automática en las tarjetas de débito de los titulares.

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Este ajuste mensual busca cuidar los ingresos de las familias que no tienen un empleo registrado. Los depósitos de este mes se van a transferir junto con los otros programas de ayuda social vigentes, lo que permite que la gente tenga el dinero disponible en el banco mucho más rápido y sin trámites extras.

¿Cuánto se cobra de AUH por hijo en agosto 2026?

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Con el aumento por movilidad mensual del 1,89%, el monto total bruto de la asignación por hijo sube a $150.848. Sobre ese valor, el organismo paga todos los meses el 80% directo en la cuenta del titular, lo que da una suma final de $120.678,40 netos de bolsillo por cada menor.

El 20% restante, que equivale a una retención mensual de $30.169,60 por hijo, queda guardado en el Estado como una garantía. Esa plata acumulada se devuelve en un solo pago anual una vez que la madre o el padre presenta la Libreta de la AUH con las vacunas al día y el certificado de la escuela.

¿Cuánto y cuándo se paga la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES?

En la misma fecha de cobro que la asignación se van a depositar los fondos de la Tarjeta Alimentar. Este subsidio se otorga de forma automática a los hogares con hijos de hasta 14 años. Los montos se dividen según la cantidad de chicos: las familias con un hijo cobran $72.250, las que tienen dos hijos reciben $113.299, y las que tienen tres o más hijos acceden a $149.425.

Como todos los pagos se hacen de manera electrónica en la misma tarjeta de débito, los beneficiarios disponen de todo el dinero junto desde el primer día, sin tener que ir a las oficinas o hacer filas en el banco.

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

El acceso a esta asistencia del Ministerio de Capital Humano se da de oficio y no requiere anotarse en ninguna página web o delegación. El sistema cruza los datos de forma interna para habilitar el dinero a quienes cumplan con los requisitos de edad del menor a cargo.

Tienen derecho a recibir este extra las madres o padres con AUH que tengan chicos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad registradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas que cobran el sistema SUAF común no entran en este beneficio, ya que el programa se enfoca en el sector informal.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto 2026.
  • Monto neto: Beneficiarios cobrarán $120.678,40 por hijo, tras retención del 20%.
  • Tarjeta Alimentar: Montos actualizados se depositarán junto con la AUH según cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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