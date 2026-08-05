ANSES confirmó el aumento de la AUH: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

¿Cuánto y cuándo se paga la Tarjeta Alimentar junto con la AUH de ANSES?

En la misma fecha de cobro que la asignación se van a depositar los fondos de la Tarjeta Alimentar. Este subsidio se otorga de forma automática a los hogares con hijos de hasta 14 años. Los montos se dividen según la cantidad de chicos: las familias con un hijo cobran $72.250, las que tienen dos hijos reciben $113.299, y las que tienen tres o más hijos acceden a $149.425.

Como todos los pagos se hacen de manera electrónica en la misma tarjeta de débito, los beneficiarios disponen de todo el dinero junto desde el primer día, sin tener que ir a las oficinas o hacer filas en el banco.

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

El acceso a esta asistencia del Ministerio de Capital Humano se da de oficio y no requiere anotarse en ninguna página web o delegación. El sistema cruza los datos de forma interna para habilitar el dinero a quienes cumplan con los requisitos de edad del menor a cargo.

Tienen derecho a recibir este extra las madres o padres con AUH que tengan chicos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad registradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas que cobran el sistema SUAF común no entran en este beneficio, ya que el programa se enfoca en el sector informal.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza siguiendo el último número del Documento Nacional de Identidad: