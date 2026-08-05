JUBILACIÓN de ANSES en agosto 2026: ¿qué pasará con el bono?

¿Qué pasará con el bono a jubilados de ANSES?

Los jubilados que cobran un haber básico que supera la mínima de $419.775,92 pero que no llegan al tope unificado de los $489.775,92 van a recibir un bono proporcional. En estos casos, se calcula la diferencia exacta para que el beneficiario complete ese techo de ingresos.

Si un jubilado tiene un sueldo básico indexado de $440.000, el Estado le va a depositar un bono de $49.775,92 para alcanzar el piso garantizado en mano. Quienes superan ese umbral de bolsillo cobran solamente su haber actualizado sin plus.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga la ANSES?

El aumento mensual del 1,89% por movilidad también corre para los haberes más altos del padrón previsional. Con este reajuste, el tope máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un techo bruto de $2.824.694,50 por mes.

Este sector de ingresos superiores no cobra el bono de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene la indexación por inflación. Los descuentos obligatorios correspondientes a la obra social se aplican automáticamente sobre estos nuevos valores informados.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en los bancos para la jubilación mínima y el bono unificado se organizaron según el documento: