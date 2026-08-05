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JUBILACIÓN de ANSES en agosto 2026: ¿qué pasará con el bono?

El Gobierno oficializó los nuevos montos para los jubilados tras conocerse el dato de inflación del 1,89%. Con la suma unificada del haber, el Ejecutivo definió qué pasará con el bono de $70.000.

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JUBILACIÓN de ANSES en agosto 2026: ¿qué pasará con el bono?. Imagen ilustrativa hecha con IA.

JUBILACIÓN de ANSES en agosto 2026: ¿qué pasará con el bono?. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El Ministerio de Economía ratificó los nuevos valores de cobro para el sector pasivo que entran en vigencia el próximo mes. Como el índice de precios al consumidor del INDEC marcó un 1,89% en junio, el Estado aplicará este porcentaje de aumento sobre todos los haberes del sistema previsional argentino.

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La medida detalla las cifras definitivas que van a recibir los adultos mayores según sus años de aportes. Los jubilados en agosto verán este reajuste de forma directa en sus cuentas de siempre, sin necesidad de ir a las oficinas a hacer trámites presenciales ni autorizaciones.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto entre haber?

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JUBILACIÓN de ANSES en agosto 2026: ¿qué pasará con el bono?

El sueldo básico de un jubilado de la mínima va a pasar a ser de $419.775,92 netos en mano por el aumento por movilidad de este mes. A este monto se le unifica el bono de $70.000 que el Gobierno nacional decidió mantener para ayudar al bolsillo de los adultos mayores que menos ganan.

Con estos dos conceptos juntos, el piso total que va a recibir un jubilado de la escala más baja es de $489.775,92 netos de bolsillo. El plus se transfiere directamente junto con el haber mensual, por lo que se puede retirar todo de corrido en los cajeros automáticos.

¿Qué pasará con el bono a jubilados de ANSES?

Los jubilados que cobran un haber básico que supera la mínima de $419.775,92 pero que no llegan al tope unificado de los $489.775,92 van a recibir un bono proporcional. En estos casos, se calcula la diferencia exacta para que el beneficiario complete ese techo de ingresos.

Si un jubilado tiene un sueldo básico indexado de $440.000, el Estado le va a depositar un bono de $49.775,92 para alcanzar el piso garantizado en mano. Quienes superan ese umbral de bolsillo cobran solamente su haber actualizado sin plus.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga la ANSES?

El aumento mensual del 1,89% por movilidad también corre para los haberes más altos del padrón previsional. Con este reajuste, el tope máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un techo bruto de $2.824.694,50 por mes.

Este sector de ingresos superiores no cobra el bono de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene la indexación por inflación. Los descuentos obligatorios correspondientes a la obra social se aplican automáticamente sobre estos nuevos valores informados.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en los bancos para la jubilación mínima y el bono unificado se organizaron según el documento:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Jubilación oficializada: Gobierno confirma nuevos montos y bono de $70.000 para agosto.
  • Aumento por inflación: Haberes se incrementan 1,89% basándose en el dato de junio del INDEC.
  • Fechas de cobro: ANSES detalla cronograma de pago según terminación de DNI en agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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