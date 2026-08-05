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Pensiones: ANSES confirmó el aumento, cuánto se cobra en agosto 2026

ANSES validó el monto para las prestaciones asistenciales y los regímenes especiales. El aumento del 1,89% modifica los básicos de las PNC y se unifica con el plus de $70.000.

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Pensiones: ANSES confirmó el aumento

Pensiones: ANSES confirmó el aumento, cuánto se cobra en agosto 2026

ANSES ya aprobó los montos de liquidación destinados a las Pensiones No Contributivas (PNC). Esta actualización se calculó aplicando el 1,89% de la ley de movilidad mensual preestablecida, lo que modifica los montos básicos que van a cobrar los titulares a partir de este período de pagos.

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Las autoridades confirmaron que el bono extraordinario de $70.000 se va a seguir entregando para apuntalar el bolsillo de los beneficiarios con menores recursos. Las transferencias se hacen directo a las cuentas asignadas, permitiendo que la gente tenga los fondos unificados desde las primeras horas de su día de cobro.

¿Cuánto se cobra por las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez?

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Pensiones: ANSES confirmó el aumento, cuánto se cobra en agosto 2026.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez van a tener un sueldo básico de $293.843,14 netos por el aumento por movilidad de agosto. Al sumarse de forma obligatoria el bono extraordinario de $70.000, el monto final en mano que van a recibir los titulares es de $363.843,14 netos de bolsillo.

Esta asistencia económica se liquida de oficio y no requiere hacer trámites de supervivencia en las sucursales bancarias. Con los dos conceptos unificados en el mismo recibo, los beneficiarios disponen del saldo total de libre disponibilidad para cubrir los gastos corrientes.

¿Cuánto cobran las Madres de 7 hijos o más por la PNC en agosto?

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico mensual sube a $419.775,92 netos, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario, van a acceder a un total garantizado en mano de $489.775,92 de bolsillo durante el mes.

A este pozo de la seguridad social se le acoplan las partidas de la Tarjeta Alimentar de forma automática para las titulares que tengan menores de hasta 14 años registrados en su grupo familiar, reforzando la cobertura de asistencia directa del Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en la página web?

Los pensionados pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES usando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar los detalles del pago de agosto. El portal muestra los desgloses de los haberes depositados y los descuentos de la obra social correspondiente.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para las PNC en agosto de 2026

Las acreditaciones en las cuentas bancarias para estas categorías se procesan durante la primera semana del mes y se ordenan por grupos de documentos:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4 kaj 5: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Confirmó el aumento del 1,89% para Pensiones No Contributivas (PNC) en agosto.
  • Montos: Las PNC por Invalidez y Vejez cobran $363.843,14, mientras que Madres de 7 hijos acceden a $489.775,92.
  • Cobro: Los pagos se acreditarán según terminación de DNI entre el 10 y 14 de agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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