Pensiones: ANSES confirmó el aumento, cuánto se cobra en agosto 2026.

¿Cuánto cobran las Madres de 7 hijos o más por la PNC en agosto?

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico mensual sube a $419.775,92 netos, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario, van a acceder a un total garantizado en mano de $489.775,92 de bolsillo durante el mes.

A este pozo de la seguridad social se le acoplan las partidas de la Tarjeta Alimentar de forma automática para las titulares que tengan menores de hasta 14 años registrados en su grupo familiar, reforzando la cobertura de asistencia directa del Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en la página web?

Los pensionados pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES usando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar los detalles del pago de agosto. El portal muestra los desgloses de los haberes depositados y los descuentos de la obra social correspondiente.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para las PNC en agosto de 2026

Las acreditaciones en las cuentas bancarias para estas categorías se procesan durante la primera semana del mes y se ordenan por grupos de documentos: