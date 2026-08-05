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ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de AGOSTO 2026

Se publicó el cronograma oficial de fechas de cobro para las prestaciones por hijo en todo el país. Los bancos van a depositar los fondos de manera escalonada según la terminación del documento.

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ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de AGOSTO 2026

ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de AGOSTO 2026

ANSES ya tiene lista la diagramación de los pagos para los titulares de las asignaciones familiares durante este mes de agosto 2026. Las fechas se organizaron de forma fragmentada para evitar que se armen muchas filas en las sucursales bancarias y asegurar que los cajeros automáticos tengan suficiente dinero en efectivo.

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Este orden de cobro va de la mano con el calendario de las jubilaciones mínimas. De esta manera, las madres, padres y tutores a cargo van a tener depositados sus haberes actualizados junto con los montos de la ayuda alimentaria en la misma jornada, para garantizar el presupuesto de cada familia.

¿Cómo impactan los feriados en el calendario de pagos de las asignaciones?

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ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de AGOSTO 2026.

La planificación de los días de cobro tiene en cuenta los días laborables bancarios. Como el feriado nacional de agosto se traslada al lunes 17 de agosto, los depósitos se van a pausar durante ese fin de semana largo y la actividad se va a retomar con normalidad el martes 18 de agosto.

El sistema coordina los clearing de los bancos con tiempo para evitar demoras. Los usuarios que cobran en la segunda mitad del calendario tienen que tener en cuenta este corte al momento de organizar las compras de la casa. Las transferencias digitales y las compras con débito funcionan las 24 horas.

¿Qué aumentos aplican para las asignaciones familiares de ANSES?

Las beneficiarias van a encontrar en sus cajas de ahorro el haber mensual con el 1,89% de aumento por la ley de movilidad previsional. A esa plata de base se le unifica de forma automática el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que se deposita de oficio en la misma tarjeta.

No hace falta ir al banco a firmar nada ni presentarse en las oficinas de ANSES para percibir el incremento mensual de la prestación. El dinero queda guardado de manera segura en la cuenta previsional para que el titular lo use cuando lo necesite.

¿Cómo ver la fecha y el lugar de cobro de ANSES?

La web oficial tiene una sección habilitada para consultar los datos de liquidación. Las beneficiarias pueden entrar a la solapa "Cuándo y dónde cobro" completando su número de CUIL para reconfirmar la sucursal bancaria asignada antes de salir de casa.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026

Las jornadas de cobro ordenadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedaron de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES publicó: Cronograma de pago de asignaciones familiares para agosto de 2026, escalonado por terminación de DNI.
  • Aumento y Tarjeta Alimentar: Se aplica un 1,89% de aumento por movilidad previsional, unificado con el saldo de la Tarjeta Alimentar.
  • Fechas de cobro: Los pagos inician el 10 de agosto para DNI terminados en 0 y finalizan el 24 de agosto para DNI terminados en 9.
Resumen generado por Thinkindot AI
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