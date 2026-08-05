ASIGNACIONES FAMILIARES de ANSES: cuáles son las fechas de cobro de AGOSTO 2026.

¿Qué aumentos aplican para las asignaciones familiares de ANSES?

Las beneficiarias van a encontrar en sus cajas de ahorro el haber mensual con el 1,89% de aumento por la ley de movilidad previsional. A esa plata de base se le unifica de forma automática el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, que se deposita de oficio en la misma tarjeta.

No hace falta ir al banco a firmar nada ni presentarse en las oficinas de ANSES para percibir el incremento mensual de la prestación. El dinero queda guardado de manera segura en la cuenta previsional para que el titular lo use cuando lo necesite.

¿Cómo ver la fecha y el lugar de cobro de ANSES?

La web oficial tiene una sección habilitada para consultar los datos de liquidación. Las beneficiarias pueden entrar a la solapa "Cuándo y dónde cobro" completando su número de CUIL para reconfirmar la sucursal bancaria asignada antes de salir de casa.

Fechas oficiales: días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026

Las jornadas de cobro ordenadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedaron de la siguiente manera: