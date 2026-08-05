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ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026

ANSES confirmó un monto extra destinado a garantizar el bienestar integral de un sector de beneficiarios. Cómo saber si te corresponde el monto de más de $50.000 para este mes de agosto de 2026.

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ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026.

ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026.

ANSES confirmó el aumento del subsidio nutricional pensado para acompañar el crecimiento de los niños en sus primeros años y ya quedó registrado en los sistemas de ANSES. Como la inflación oficial se ubicó en el 1,89%, el organismo aplica este aumento automático sobre el Complemento Leche, transfiriendo los fondos directo a las cajas de ahorro.

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Esta medida busca asegurar la compra de leche y alimentos esenciales en los hogares con mayor vulnerabilidad. Los depósitos del extra para la AUH en agosto se pagan en la misma cuenta de la asignación por hijo, lo que permite retirar todo el dinero junto por cajero automático.

¿Quiénes pueden cobrar el extra de $56.897?

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ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026

Este plus económico de $56.897 netos en mano por cada hijo forma parte del Plan de los Mil Días. Le corresponde de forma exclusiva a las embarazadas que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a las madres o tutores titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 3 años inclusive.

El beneficio se otorga de oficio por cada menor que cumpla con el requisito de la edad. Esto significa que si una madre tiene a su cargo dos chicos menores de 3 años registrados en el sistema, va a percibir un monto total acumulado de $113.794 netos de bolsillo por este concepto.

¿Cómo verificar si estoy cobrando el Plus de los Mil Días junto con la AUH?

La acreditación de este extra se hace de forma automática por cruce de datos de ANSES, por lo que no hay que completar planillas ni hacer inscripciones. La plata entra directamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde se cobra la asignación común todos los meses.

Si tu hijo tiene la edad pero el plus no aparece depositado, podés ingresar a la aplicación Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social para revisar la sección "Hijos y Familia". Ahí podés constatar si los vínculos están aprobados o subir una foto de la partida de nacimiento para reclamar el pago.

¿El Complemento Leche es compatible con el cobro de la Tarjeta Alimentar?

El extra de $56.897 del Plan Mil Días es totalmente acumulable con el cobro mensual de la AUH y con las partidas de la Tarjeta Alimentar. Quedan excluidos de este plus los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas del sistema SUAF, enfocando los fondos en el sector informal.

Al unificarse todas las transferencias en una misma fecha, una mamá con un bebé menor de 3 años va a disponer del haber neto de la AUH, el extra de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche juntos en su cuenta para administrar los gastos del mes.

Fechas de cobro: días de pago del Complemento Leche de ANSES en agosto de 2026

Este dinero se deposita en la misma jornada asignada para el cobro mensual de la asignación por hijo:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES y extra de $56.897: Beneficio destinado a titulares de AUH y AUE con hijos de hasta 3 años.
  • Plan de los Mil Días: El extra busca asegurar alimentos esenciales y es acumulable con la Tarjeta Alimentar.
  • Fechas de cobro: Los pagos se realizan en agosto de 2026 según terminación del DNI, en la misma cuenta de la asignación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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