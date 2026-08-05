ANSES habilitó un extra de más de $50.000: cómo cobrarlo en agosto 2026.

¿Cómo verificar si estoy cobrando el Plus de los Mil Días junto con la AUH?

La acreditación de este extra se hace de forma automática por cruce de datos de ANSES, por lo que no hay que completar planillas ni hacer inscripciones. La plata entra directamente en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde se cobra la asignación común todos los meses.

Si tu hijo tiene la edad pero el plus no aparece depositado, podés ingresar a la aplicación Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social para revisar la sección "Hijos y Familia". Ahí podés constatar si los vínculos están aprobados o subir una foto de la partida de nacimiento para reclamar el pago.

¿El Complemento Leche es compatible con el cobro de la Tarjeta Alimentar?

El extra de $56.897 del Plan Mil Días es totalmente acumulable con el cobro mensual de la AUH y con las partidas de la Tarjeta Alimentar. Quedan excluidos de este plus los trabajadores en relación de dependencia y los monotributistas del sistema SUAF, enfocando los fondos en el sector informal.

Al unificarse todas las transferencias en una misma fecha, una mamá con un bebé menor de 3 años va a disponer del haber neto de la AUH, el extra de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche juntos en su cuenta para administrar los gastos del mes.

Fechas de cobro: días de pago del Complemento Leche de ANSES en agosto de 2026

Este dinero se deposita en la misma jornada asignada para el cobro mensual de la asignación por hijo: