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Se activan los pagos

Ya es oficial: la mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000

Con el incremento anunciado por ANSES y el refuerzo ya confirmado, quedaron definidos los montos que percibirán millones de jubilados y pensionados.

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La mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000 (Foto: archivo).

La mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000 (Foto: archivo).

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tienen definidos los haberes que percibirán durante agosto de 2026. El organismo aplicará un nuevo incremento por movilidad del 1,9%, correspondiente a la inflación de junio, y mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes reúnen los requisitos.

Leé también ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en agosto: quiénes reciben el bono de $70.000
Quiénes son los jubilados que reciben el bono de $70.000 (Foto: archivo).

De esta manera, miles de beneficiarios volverán a recibir un ingreso reforzado durante el próximo calendario de pagos.

Cuánto cobrará un jubilado de ANSES en agosto

Con la actualización por movilidad, la jubilación mínima se elevará a $419.817,13.

Quienes además accedan al bono extraordinario de $70.000 percibirán un total de $489.817,13 durante agosto.

La suba responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza los haberes según la inflación informada por el INDEC con dos meses de diferencia.

Qué jubilados reciben el bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo extraordinario continuará destinado a quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, los jubilados cuyos haberes superen ese monto, pero no lleguen al límite de $489.775,92, cobrarán un bono proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario alcanzado perciba menos que ese ingreso total.

Por ejemplo, un jubilado con un haber mensual de $440.000 recibirá un complemento de $49.775,92. Aquellos que superen el tope establecido únicamente cobrarán el haber actualizado por movilidad.

Cómo queda la jubilación máxima

El aumento del 1,9% también impactará sobre los haberes más altos del sistema previsional.

Desde agosto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,50 brutos mensuales. Este grupo no percibe el bono extraordinario y solo recibe el incremento mensual previsto por la fórmula de movilidad.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario para quienes perciben la jubilación mínima quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto.

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