Ya es oficial: la mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000

La suba responde al esquema de movilidad vigente, que actualiza los haberes según la inflación informada por el INDEC con dos meses de diferencia.

Qué jubilados reciben el bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo extraordinario continuará destinado a quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, los jubilados cuyos haberes superen ese monto, pero no lleguen al límite de $489.775,92, cobrarán un bono proporcional. El objetivo es que ningún beneficiario alcanzado perciba menos que ese ingreso total.

Por ejemplo, un jubilado con un haber mensual de $440.000 recibirá un complemento de $49.775,92. Aquellos que superen el tope establecido únicamente cobrarán el haber actualizado por movilidad.

Cómo queda la jubilación máxima

El aumento del 1,9% también impactará sobre los haberes más altos del sistema previsional.

Desde agosto, la jubilación máxima ascenderá a $2.824.694,50 brutos mensuales. Este grupo no percibe el bono extraordinario y solo recibe el incremento mensual previsto por la fórmula de movilidad.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

El calendario para quienes perciben la jubilación mínima quedó establecido de la siguiente manera: