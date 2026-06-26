ANSES confirmó el importante beneficio para jubilados

Este pago extraordinario permite que los beneficiarios reciban un monto adicional calculado sobre sus haberes, lo que genera un alivio financiero en una etapa del año donde muchas familias enfrentan gastos acumulados.

A esto se agrega la actualización de los haberes previsionales, que tiene como finalidad acompañar la evolución de los precios y sostener los ingresos de quienes dependen principalmente de la jubilación como fuente económica.

Desde el organismo remarcaron que estas medidas forman parte de una política orientada a brindar respaldo a los adultos mayores. La combinación entre aumentos, pagos extraordinarios y descuentos comerciales busca generar un impacto concreto en la economía diaria de los jubilados.

El refuerzo no se limita únicamente al depósito de dinero, sino que también incorpora mecanismos para que los beneficiarios puedan aprovechar mejor cada peso disponible.

El programa de beneficios de ANSES continúa vigente durante junio

Además del cronograma de pagos, ANSES mantiene activo su programa de descuentos para jubilados y pensionados, una iniciativa que permite acceder a promociones especiales en distintos comercios del país.

El sistema funciona mediante acuerdos con empresas adheridas que ofrecen rebajas sobre determinados productos y servicios. Las condiciones dependen de cada establecimiento, aunque uno de los aspectos más destacados es que muchas promociones no cuentan con un límite máximo de devolución, permitiendo que el ahorro sea mayor según el nivel de consumo.

El programa tiene una amplia cobertura territorial y busca llegar a diferentes necesidades de los adultos mayores. Desde compras básicas de supermercado hasta gastos relacionados con salud, vestimenta o mantenimiento del hogar, los descuentos intentan reducir los costos mensuales.

Para muchos beneficiarios, estas promociones representan una diferencia significativa al momento de organizar sus ingresos. Una reducción en la compra de alimentos o medicamentos puede liberar parte del presupuesto para otros gastos esenciales.

Supermercados con descuentos especiales para jubilados

Dentro de los rubros más utilizados por los jubilados se encuentran los supermercados, debido al peso que tiene la alimentación dentro del presupuesto familiar.

Algunas cadenas comerciales ofrecen beneficios exclusivos para titulares de prestaciones de ANSES.

Entre los supermercados que participan del programa aparecen Disco, Jumbo y Vea, donde los beneficiarios pueden acceder a una reducción del 10% en compras generales, incluyendo productos de consumo diario como alimentos y carnes.

Además, determinadas categorías cuentan con promociones superiores. En artículos seleccionados de perfumería y limpieza, el descuento puede alcanzar el 20%, ampliando el margen de ahorro para quienes necesitan adquirir productos esenciales para el hogar.

Una de las características más importantes de estas promociones es que no presentan un tope máximo de reintegro, por lo que el beneficio puede aplicarse sobre montos elevados de compra.

Por otra parte, establecimientos como Coto, La Anónima y Super CAS/FASA también ofrecen descuentos destinados a jubilados y pensionados. En estos casos, la rebaja general alcanza el 10%, aunque existen algunas restricciones.

Según las condiciones establecidas por cada empresa, pueden quedar excluidos determinados productos o categorías, como electrodomésticos, algunas carnes o marcas específicas.

Por ese motivo, se recomienda consultar previamente los términos de cada promoción antes de realizar una compra.

Más allá de los alimentos: otros rubros alcanzados por los beneficios

Aunque los supermercados concentran una gran parte de la demanda, el programa de descuentos de ANSES abarca una variedad más amplia de comercios.

Los jubilados pueden encontrar promociones en farmacias, locales de indumentaria, tiendas de artículos para el hogar, casas de electrodomésticos y comercios vinculados a la construcción.

Esta diversidad responde a las diferentes necesidades que tienen los adultos mayores. No todos los gastos importantes están relacionados con la comida: los medicamentos, la ropa, los arreglos del hogar y los productos de uso cotidiano también representan una parte considerable del presupuesto.

En el caso de las farmacias, los descuentos pueden convertirse en una ayuda significativa debido al costo creciente de muchos tratamientos y medicamentos.

Para quienes necesitan realizar compras frecuentes vinculadas a la salud, la posibilidad de obtener una rebaja mensual representa un alivio económico constante.

También existen beneficios relacionados con servicios y comercios locales, dependiendo de la provincia y localidad donde resida cada persona.

Cómo impactan estas medidas en la economía de los adultos mayores

La situación económica de los jubilados se encuentra atravesada por múltiples desafíos: inflación, aumento de tarifas, medicamentos más caros y gastos diarios que requieren una planificación permanente.

Por ese motivo, las medidas impulsadas durante junio buscan generar un efecto combinado.

El aumento de haberes permite contar con más ingresos disponibles, el aguinaldo suma un pago extraordinario y los descuentos comerciales reducen el costo final de las compras.

El ahorro generado por estas promociones puede representar una diferencia importante al finalizar el mes, especialmente para quienes deben administrar una jubilación fija frente a precios variables.

Además, el programa permite que los beneficiarios puedan acceder a productos necesarios sin resignar calidad o cantidad.

Desde la perspectiva familiar, estas herramientas también tienen impacto porque muchas veces los jubilados colaboran con gastos del hogar o reciben apoyo económico de sus familias. Cualquier reducción en los gastos mensuales puede mejorar la organización financiera general.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de utilizar los descuentos

Para aprovechar correctamente los beneficios, los titulares de prestaciones deben verificar las condiciones particulares de cada comercio.

Cada empresa establece sus propias reglas respecto a días de aplicación, productos incluidos, formas de pago y modalidades disponibles.

En algunos casos, el descuento se aplica directamente en línea de caja al presentar la documentación correspondiente. En otros, puede estar asociado a determinados medios de pago o sistemas de reintegro.

Por eso, antes de realizar una compra importante, es conveniente revisar la información actualizada del comercio elegido.

Entre los datos relevantes para consultar se encuentran:

Nombre del comercio adherido.

Rubro o actividad del establecimiento.

Porcentaje de descuento disponible.

Modalidad de compra habilitada.

Provincia donde se encuentra vigente.

Localidad específica del beneficio.

Esta información permite identificar rápidamente qué promociones están disponibles cerca del domicilio de cada beneficiario.