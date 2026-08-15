Evangelina Anderson reveló el momento más duro de su separación de Martín Demichelis: "Como pude"

Cabe recordar que la modelo y el exfutbolista se separaron hace un año, después de 18 años de relación y tres hijos en común. El final de la pareja estuvo acompañado por rumores de infidelidad y, tras la ruptura, también surgieron diferencias vinculadas con la división de bienes.

En medio de ese escenario, Anderson tuvo que encontrar la manera de hablar con sus hijos a la distancia. En el caso de Bastián, recurrió a una videollamada para poder contarle lo sucedido, aunque reconoció que emocionalmente no se encontraba preparada para afrontar una conversación de semejante magnitud: "Lo primero que hice fue llamar por camarita a mi hijo. No estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo hice como pude".

Qué había dicho Evangelina Anderson sobre Martín Demichelis y sus hijos

Una interacción de Evangelina Anderson en Instagram volvió a generar repercusión alrededor de su relación con Martín Demichelis. La modelo le dio “me gusta” a una publicación que contenía una polémica reflexión sobre las segundas oportunidades, un gesto que rápidamente fue interpretado como una posible indirecta hacia el exfutbolista.

La publicación, realizada en mayo de este año, decía: "La vida te dio otra oportunidad. Si ya elegiste mal al papá, al menos elige bien al padrastro". La reacción fue detectada y difundida por Pochi de Gossipeame, y no tardó en viralizarse.

El like cobró mayor relevancia por el contexto: Anderson y Demichelis se separaron en 2025, después de casi dos décadas juntos y tres hijos en común. Además, la modelo ya había hablado públicamente sobre las razones que la llevaron a terminar la relación.

En una entrevista con LAM (América TV), Anderson había explicado: "Imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante".

"Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero… creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías", le confesó a Martín Cirio.

Y completó con una frase que rápidamente se volvió viral: "Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega".