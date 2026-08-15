Victoria Villarruel pidió eliminar las retenciones al campo y la industria: "El futuro debe ser sin derechos de exportación"

Durante una conferencia de prensa, Villarruel fue consultada específicamente por la carga tributaria que afecta a las exportaciones argentinas y la posibilidad de que el Congreso avance con modificaciones. “Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, afirmó.

La vicepresidenta también destacó el peso estratégico de Santa Fe en la economía argentina y consideró que el desarrollo del país debe contemplar tanto al sector agropecuario como a la actividad industrial.

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella, junto a Victoria Villarruel. (Foto: Redes Sociales)

“Siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo. El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial”, expresó. Durante su visita, además, recordó sus raíces familiares paternas en territorio santafesino.

Villarruel habló sobre Malvinas y el gesto de la Selección

En otro tramo de la conferencia, la vicepresidenta se refirió a la reciente exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección argentina.

Villarruel, hija de un veterano de la Guerra de Malvinas, aseguró que la imagen tuvo un significado especial y destacó el reconocimiento a quienes participaron del conflicto. “Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra”, señaló.

Finalmente, al analizar el escenario político y social de la Argentina, la vicepresidenta pidió poner el foco en la generación de empleo genuino y la unidad nacional, más allá de las discusiones partidarias y electorales. “Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina, con nuestro potencial, debiera tener”, concluyó Villarruel.