En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Victoria Villarruel
campo
Santa Fe

Victoria Villarruel pidió eliminar las retenciones al campo y la industria: "El futuro debe ser sin derechos de exportación"

La Vicepresidenta participó de Expo Venado 2026, en Santa Fe, y también habló sobre Malvinas, destacó el rol del sector agroindustrial y pidió priorizar la generación de empleo.

Banner Seguinos en google DESK
Victoria Villarruel pidió eliminar las retenciones al campo y la industria. (Foto: captura)

Victoria Villarruel pidió eliminar las retenciones al campo y la industria. (Foto: captura)

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este sábado de la apertura de la 90ª edición de Expo Venado, en la provincia de Santa Fe, donde dejó una fuerte definición sobre el rumbo económico de la Argentina. La titular del Senado aseguró que el futuro del campo y la industria debe ser sin retenciones a las exportaciones.

Leé también Victoria Villarruel habilitó a Fernández Sagasti a votar de forma remota en la sesión por la Ley de Tierra
Villarruel hablilitó a Fernández Sagasti para que participe en la sesión del jueves aunque lo definirá el cuerpo. (Foto: A24).

La titular del Senado encabezó el tradicional corte de cinta inaugural y recorrió la pista central del predio junto a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente local, Leonel Chiarella; y el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini.

Durante la actividad, Villarruel dialogó con productores y representantes del sector agroindustrial y puso el foco en el papel de la producción, la innovación y la tecnología para impulsar el crecimiento económico. “El trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y del país”, sostuvo.

Durante una conferencia de prensa, Villarruel fue consultada específicamente por la carga tributaria que afecta a las exportaciones argentinas y la posibilidad de que el Congreso avance con modificaciones. “Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones”, afirmó.

La vicepresidenta también destacó el peso estratégico de Santa Fe en la economía argentina y consideró que el desarrollo del país debe contemplar tanto al sector agropecuario como a la actividad industrial.

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella, junto a Victoria Villarruel. (Foto: Redes Sociales)

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR, Leonel Chiarella, junto a Victoria Villarruel. (Foto: Redes Sociales)

“Siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo. El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial”, expresó. Durante su visita, además, recordó sus raíces familiares paternas en territorio santafesino.

Villarruel habló sobre Malvinas y el gesto de la Selección

En otro tramo de la conferencia, la vicepresidenta se refirió a la reciente exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección argentina.

Villarruel, hija de un veterano de la Guerra de Malvinas, aseguró que la imagen tuvo un significado especial y destacó el reconocimiento a quienes participaron del conflicto. “Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra”, señaló.

Finalmente, al analizar el escenario político y social de la Argentina, la vicepresidenta pidió poner el foco en la generación de empleo genuino y la unidad nacional, más allá de las discusiones partidarias y electorales. “Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina, con nuestro potencial, debiera tener”, concluyó Villarruel.

En pocas palabras

  • Retenciones: La vicepresidenta Victoria Villarruel pidió eliminar los derechos de exportación para el campo y la industria.
  • Malvinas: Destacó la exhibición de la bandera en el partido contra Inglaterra como un reconocimiento a los veteranos.
  • Unidad nacional: Instó a priorizar la generación de empleo genuino y la unidad por sobre las discusiones partidarias.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Victoria Villarruel campo Industria
Notas relacionadas
Pablo Quirno se sumó a los cuestionamientos del Gobierno a Victoria Villarruel y pidió que "dé un paso al costado"
Villarruel le respondió a Quirno: consideró que el canciller "se excedió" y ratificó que seguirá en su cargo
A pesar de la caída de la extranjerización, el Gobierno apela a los aliados para aprobar las otras reformas

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar