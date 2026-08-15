Batalla campal entre Talleres de Escalada y Arsenal: golpes, patadas y una expulsión tras el partido

Golpes, patadas y corridas: así comenzó la pelea entre Arsenal y Talleres

Mientras Mosca discutía con varios rivales, otro grupo de futbolistas de Arsenal comenzó a perseguir a Eugenio Olivera, delantero de Talleres.

El conflicto se trasladó entonces a distintos sectores del campo de juego. En medio del tumulto, Olivera lanzó un manotazo contra Uriel La Rosa y posteriormente intentó alejarse del lugar. Sin embargo, fue interceptado por Mariano Del Col, quien le dio una patada y un golpe de puño, provocando otro foco de enfrentamientos.

La situación obligó al personal de seguridad a ingresar al campo de juego para separar a los protagonistas. Al mismo tiempo, los suplentes de ambos conjuntos también entraron a la cancha y aumentaron la cantidad de involucrados en la gresca.

Tras controlar parcialmente la situación y una vez finalizado el encuentro, el árbitro Gastón Iglesias expulsó a Claudio Mosca por la acción que desencadenó los incidentes. La pelea podría derivar ahora en nuevas sanciones disciplinarias para los jugadores involucrados. Los informes del árbitro y del personal policial serán determinantes para establecer posibles castigos.

La pelea en el encuentro entre Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada. (Foto: Agencia NA)

Talleres le ganó a Arsenal y alcanzó la punta de la Primera B

Antes de los incidentes, el partido había sido parejo y se encaminaba hacia un empate sin goles. Sin embargo, a los 42 minutos del segundo tiempo, Pablo Cortizo convirtió el 1-0 para Talleres.

El mediocampista aprovechó una pelota dentro del área tras una jugada de pelota parada y definió frente al arco para marcar el único gol del encuentro. Con la victoria, Talleres de Remedios de Escalada llegó a los 56 puntos y alcanzó a Excursionistas en lo más alto de la tabla de la Primera B Metropolitana.

La próxima fecha tendrá precisamente un duelo directo entre ambos líderes, que puede resultar clave para definir el rumbo del campeonato. Arsenal, en tanto, quedó en el quinto puesto con 53 unidades y en su próximo compromiso deberá enfrentar a Argentino de Merlo.