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Batalla campal entre Talleres de Escalada y Arsenal: golpes, patadas y una expulsión tras el partido

A segundos del final, un cruce entre dos futbolistas encendió una gresca masiva en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí. La T ganó 1-0 y alcanzó la punta de la Primera B Metropolitana.

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Batalla campal entre Talleres de Escalada y Arsenal. (Foto: captura)

Batalla campal entre Talleres de Escalada y Arsenal. (Foto: captura)

Una batalla campal entre los jugadores de Talleres de Remedios de Escalada y Arsenal de Sarandí empañó el final del partido correspondiente a la fecha 30 de la Primera B Metropolitana. La pelea comenzó a segundos del cierre y rápidamente involucró a futbolistas titulares y suplentes de ambos equipos.

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El escándalo ocurrió en el estadio Julio Humberto Grondona, cuando el árbitro Gastón Iglesias estaba a punto de señalar el final del encuentro que Talleres ganó por 1-0.

Todo comenzó después de una disputa entre Claudio Mosca y Alexis Payés. El mediocampista de Talleres, con pasado en las divisiones juveniles de Arsenal, perdió la pelota ante la recuperación del joven defensor y reaccionó con una patada, un empujón y un manotazo.

La acción provocó la inmediata reacción de varios jugadores del conjunto de Sarandí, que se acercaron para recriminarle su conducta. En cuestión de segundos, los empujones derivaron en una pelea generalizada.

Golpes, patadas y corridas: así comenzó la pelea entre Arsenal y Talleres

Mientras Mosca discutía con varios rivales, otro grupo de futbolistas de Arsenal comenzó a perseguir a Eugenio Olivera, delantero de Talleres.

El conflicto se trasladó entonces a distintos sectores del campo de juego. En medio del tumulto, Olivera lanzó un manotazo contra Uriel La Rosa y posteriormente intentó alejarse del lugar. Sin embargo, fue interceptado por Mariano Del Col, quien le dio una patada y un golpe de puño, provocando otro foco de enfrentamientos.

La situación obligó al personal de seguridad a ingresar al campo de juego para separar a los protagonistas. Al mismo tiempo, los suplentes de ambos conjuntos también entraron a la cancha y aumentaron la cantidad de involucrados en la gresca.

Tras controlar parcialmente la situación y una vez finalizado el encuentro, el árbitro Gastón Iglesias expulsó a Claudio Mosca por la acción que desencadenó los incidentes. La pelea podría derivar ahora en nuevas sanciones disciplinarias para los jugadores involucrados. Los informes del árbitro y del personal policial serán determinantes para establecer posibles castigos.

La pelea en el encuentro entre Arsenal de Sarand&iacute; y Talleres de Remedios de Escalada. (Foto: Agencia NA)&nbsp;

La pelea en el encuentro entre Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada. (Foto: Agencia NA)

Talleres le ganó a Arsenal y alcanzó la punta de la Primera B

Antes de los incidentes, el partido había sido parejo y se encaminaba hacia un empate sin goles. Sin embargo, a los 42 minutos del segundo tiempo, Pablo Cortizo convirtió el 1-0 para Talleres.

El mediocampista aprovechó una pelota dentro del área tras una jugada de pelota parada y definió frente al arco para marcar el único gol del encuentro. Con la victoria, Talleres de Remedios de Escalada llegó a los 56 puntos y alcanzó a Excursionistas en lo más alto de la tabla de la Primera B Metropolitana.

La próxima fecha tendrá precisamente un duelo directo entre ambos líderes, que puede resultar clave para definir el rumbo del campeonato. Arsenal, en tanto, quedó en el quinto puesto con 53 unidades y en su próximo compromiso deberá enfrentar a Argentino de Merlo.

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