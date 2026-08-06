Bono confirmado para jubilados en agosto: cuánto cobrarán con el aumento de ANSES

Cómo funciona el bono de ANSES para quienes cobran más que la mínima

Los jubilados cuyos haberes superen la mínima, pero no alcancen el límite de $489.775,92, recibirán un bono proporcional.

El mecanismo consiste en otorgar un refuerzo variable para que el ingreso total llegue exactamente a ese tope. Por ejemplo, un beneficiario con un haber de $440.000 cobrará un bono de $49.775,92. En cambio, quienes superen ese umbral únicamente percibirán el haber actualizado y no accederán al refuerzo extraordinario.

ANSES: de cuánto será la jubilación máxima en agosto

La suba del 1,9% también impactará sobre las jubilaciones más altas del sistema. De esta manera, el haber máximo ascenderá a $2.824.694,50 brutos mensuales.

Los beneficiarios de este segmento no reciben el bono extraordinario de $70.000 y sus haberes continúan ajustándose únicamente mediante la movilidad vinculada a la inflación.

Calendario de pagos ANSES para jubilados con la mínima en agosto de 2026