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Bono confirmado para jubilados en agosto: cuánto cobrarán con el aumento de ANSES

El organismo previsional aplicará un incremento por movilidad y mantendrá el bono extraordinario para un grupo de jubilados. Así quedan todos los haberes.

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Cuánto cobrarán los jubilados en agosto con el aumento de ANSES (Foto: A24/con asistencia de IA).
Cuánto cobrarán los jubilados en agosto con el aumento de ANSES (Foto: A24/con asistencia de IA).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los valores que percibirán los jubilados y pensionados durante agosto de 2026. Los haberes volverán a actualizarse de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC dos meses antes.

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La mejor noticia para los jubilados que cobran el bono de $70.000 (Foto: archivo).

La actualización será del 1,9%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en agosto

Con el incremento previsto para agosto, la jubilación mínima pasará a $419.817,13. A ese monto se le adicionará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben el haber mínimo percibirán un total de $489.817,13.

Como la movilidad se ajusta exclusivamente por inflación, la desaceleración del IPC hizo que este aumento sea uno de los más bajos registrados durante el año.

Cómo funciona el bono de ANSES para quienes cobran más que la mínima

Los jubilados cuyos haberes superen la mínima, pero no alcancen el límite de $489.775,92, recibirán un bono proporcional.

El mecanismo consiste en otorgar un refuerzo variable para que el ingreso total llegue exactamente a ese tope. Por ejemplo, un beneficiario con un haber de $440.000 cobrará un bono de $49.775,92. En cambio, quienes superen ese umbral únicamente percibirán el haber actualizado y no accederán al refuerzo extraordinario.

ANSES: de cuánto será la jubilación máxima en agosto

La suba del 1,9% también impactará sobre las jubilaciones más altas del sistema. De esta manera, el haber máximo ascenderá a $2.824.694,50 brutos mensuales.

Los beneficiarios de este segmento no reciben el bono extraordinario de $70.000 y sus haberes continúan ajustándose únicamente mediante la movilidad vinculada a la inflación.

Calendario de pagos ANSES para jubilados con la mínima en agosto de 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.
  • DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.
  • DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

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