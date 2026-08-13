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Jubilados de ANSES: quiénes cobran $489.817 en agosto y cuándo reciben el dinero

Los jubilados que cobran la mínima reciben en agosto un aumento del 1,89% y un bono extraordinario de $70.000. Cuánto queda el haber total y cuándo se acredita según la terminación del DNI.

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Jubilados de ANSES: quiénes cobran $489.817 en agosto y cuándo reciben el dinero

Jubilados de ANSES: quiénes cobran $489.817 en agosto y cuándo reciben el dinero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa durante agosto de 2026 con el calendario de pagos para jubilados y pensionados. Este mes, los haberes previsionales incorporan un aumento del 1,89%, mientras que determinados beneficiarios reciben además un bono extraordinario de $70.000.

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Con la actualización, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $419.817. Para quienes tienen derecho al bono completo, el ingreso mensual asciende a $489.817.

Quiénes cobran $489.817 en agosto

El monto de $489.817 corresponde a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y cumplen con las condiciones para acceder al bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, el cálculo para agosto queda conformado de la siguiente manera:

  • Haber mínimo: $419.817.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total: $489.817.

El bono se suma al haber previsional y busca reforzar los ingresos de quienes cobran los montos más bajos.

Cuándo cobran los jubilados en agosto

ANSES organiza el calendario de pagos de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber.

Para quienes cobran jubilaciones y pensiones mínimas, las fechas de agosto comenzaron el lunes 10 y continúan durante las próximas jornadas.

El cronograma correspondiente a los primeros números de DNI es:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

Los pagos continúan luego de acuerdo con el cronograma oficial establecido por ANSES.

Jubilados ANSES: cuánto aumentaron las jubilaciones en agosto

El aumento aplicado en agosto fue del 1,89%, de acuerdo con la movilidad previsional vigente.

La actualización impacta sobre los haberes jubilatorios y pensiones y también determina el nuevo valor de la jubilación mínima.

A partir de este incremento, quienes cobran el haber mínimo pasan a recibir $419.817 antes de considerar el bono extraordinario.

Cómo consultar cuándo cobro

Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES.

Para realizar la consulta, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí pueden verificar el beneficio correspondiente, la fecha de acreditación y los montos liquidados para agosto.

El dato clave de agosto

Para los jubilados que cobran la mínima y reciben el bono completo, agosto deja un ingreso total de $489.817. El monto surge de la suma del haber mínimo actualizado de $419.817 y el bono extraordinario de $70.000.

En pocas palabras

  • Aumento y bono: Jubilados de la mínima cobran en agosto un 1,89% de aumento y un bono de $70.000.
  • Haber total: Quienes reciben el haber mínimo y el bono alcanzarán un total de $489.817.
  • Cronograma de pago: Los pagos se acreditan según la terminación del DNI, comenzando el 10 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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