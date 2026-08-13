Jubilados de ANSES: quiénes cobran $489.817 en agosto y cuándo reciben el dinero

- Haber mínimo: $419.817.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total: $489.817.
El bono se suma al haber previsional y busca reforzar los ingresos de quienes cobran los montos más bajos.
Cuándo cobran los jubilados en agosto
ANSES organiza el calendario de pagos de acuerdo con la terminación del DNI y el monto del haber.
Para quienes cobran jubilaciones y pensiones mínimas, las fechas de agosto comenzaron el lunes 10 y continúan durante las próximas jornadas.
El cronograma correspondiente a los primeros números de DNI es:
- DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto.
- DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.
- DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.
- DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.
- DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.
- DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.
Los pagos continúan luego de acuerdo con el cronograma oficial establecido por ANSES.
Jubilados ANSES: cuánto aumentaron las jubilaciones en agosto
El aumento aplicado en agosto fue del 1,89%, de acuerdo con la movilidad previsional vigente.
La actualización impacta sobre los haberes jubilatorios y pensiones y también determina el nuevo valor de la jubilación mínima.
A partir de este incremento, quienes cobran el haber mínimo pasan a recibir $419.817 antes de considerar el bono extraordinario.
Cómo consultar cuándo cobro
Los jubilados y pensionados pueden consultar la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES.
Para realizar la consulta, deben ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí pueden verificar el beneficio correspondiente, la fecha de acreditación y los montos liquidados para agosto.
El dato clave de agosto
Para los jubilados que cobran la mínima y reciben el bono completo, agosto deja un ingreso total de $489.817. El monto surge de la suma del haber mínimo actualizado de $419.817 y el bono extraordinario de $70.000.