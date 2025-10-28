Las PNC incluyen las otorgadas por invalidez o vejez, las destinadas a madres de siete hijos o más, y otras prestaciones graciables.

En todos los casos, el depósito se realiza en la misma fecha del cobro habitual, en la cuenta bancaria o sucursal asignada.

Con el aumento del 2,08% y el bono adicional, los nuevos montos quedan así:

Jubilación mínima: $333.052,70 + $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

PUAM: $266.442,16 + $70.000 = $336.442,16

PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + $70.000 = $303.136,88

Cuándo se cobra el bono y el haber de noviembre

creditos anses jubilados .jpg ANSES confirmó nuevo bono para jubilados: quiénes lo cobran en noviembre

El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación.

Primero cobran quienes perciben el haber mínimo, seguidos por los titulares con montos superiores.

El bono de $70.000 se acreditará automáticamente en la misma fecha del cobro mensual, sin trámite ni turno previo.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar, en la sección “Fecha y lugar de cobro”, con el número de CUIL o beneficio.

El sistema indica el día de pago, el lugar asignado y la prestación vigente, ya sea jubilación, pensión, PNC o PUAM.

Cómo consultar si te corresponde el bono de ANSES en noviembre

ANSES dispone de un servicio en línea para verificar si corresponde el cobro del bono o de alguna prestación social.

Los pasos son:

Ingresar a www.anses.gob.ar .

Seleccionar “Fecha y lugar de cobro” .

Ingresar CUIL o número de beneficio .

Hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará los datos actualizados sobre el cobro, sin necesidad de contacto presencial.

El bono se deposita de manera automática, por lo que no requiere inscripción ni gestión adicional.

Cómo iniciar el trámite jubilatorio ante ANSES

Quienes estén próximos a jubilarse pueden iniciar el trámite desde el portal de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El proceso consiste en verificar aportes en el historial laboral, regularizar faltantes con documentación respaldatoria y solicitar turno presencial para presentar la solicitud.

Una vez evaluados los antecedentes, ANSES emite la resolución del beneficio y establece el monto inicial del haber.

También pueden acceder al bono los titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el decreto vigente.