La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó en su última actualización el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre de 2025, junto con un aumento del 2,08% en los haberes.
ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados que se suma al aumento del 2,08% por inflación. Aunque no se trata de una medida aislada, el refuerzo de noviembre podría modificar el poder adquisitivo de millones de beneficiarios.
ANSES confirmó nuevo bono para jubilados: quiénes lo cobran en noviembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó en su última actualización el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre de 2025, junto con un aumento del 2,08% en los haberes.
El refuerzo, establecido mediante el Decreto 771/2025, busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector previsional, manteniendo la continuidad del beneficio que se abona mensualmente.
Con esta medida, la jubilación mínima pasará a $333.052,70, y al sumarle el bono, el total alcanzará los $403.052,70. Este pago se realizará de manera automática junto al haber mensual, sin necesidad de trámite adicional.
El bono extraordinario de $70.000 se aplica a varios grupos de beneficiarios: quienes perciben haberes bajo el régimen general, titulares de regímenes especiales, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Las PNC incluyen las otorgadas por invalidez o vejez, las destinadas a madres de siete hijos o más, y otras prestaciones graciables.
En todos los casos, el depósito se realiza en la misma fecha del cobro habitual, en la cuenta bancaria o sucursal asignada.
Con el aumento del 2,08% y el bono adicional, los nuevos montos quedan así:
Jubilación mínima: $333.052,70 + $70.000 = $403.052,70
Jubilación máxima: $2.241.129,34
PUAM: $266.442,16 + $70.000 = $336.442,16
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + $70.000 = $303.136,88
El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación.
Primero cobran quienes perciben el haber mínimo, seguidos por los titulares con montos superiores.
El bono de $70.000 se acreditará automáticamente en la misma fecha del cobro mensual, sin trámite ni turno previo.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar, en la sección “Fecha y lugar de cobro”, con el número de CUIL o beneficio.
El sistema indica el día de pago, el lugar asignado y la prestación vigente, ya sea jubilación, pensión, PNC o PUAM.
ANSES dispone de un servicio en línea para verificar si corresponde el cobro del bono o de alguna prestación social.
Los pasos son:
Ingresar a www.anses.gob.ar.
Seleccionar “Fecha y lugar de cobro”.
Ingresar CUIL o número de beneficio.
Hacer clic en “Consultar”.
El sistema mostrará los datos actualizados sobre el cobro, sin necesidad de contacto presencial.
El bono se deposita de manera automática, por lo que no requiere inscripción ni gestión adicional.
Quienes estén próximos a jubilarse pueden iniciar el trámite desde el portal de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El proceso consiste en verificar aportes en el historial laboral, regularizar faltantes con documentación respaldatoria y solicitar turno presencial para presentar la solicitud.
Una vez evaluados los antecedentes, ANSES emite la resolución del beneficio y establece el monto inicial del haber.
También pueden acceder al bono los titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el decreto vigente.