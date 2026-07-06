El fuerte gesto de Antonela Roccuzzo con la novia de Nico Occhiato tras el escándalo con Luzu y el papá de Messi

Tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en los 16avos de final, Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada compartieron imágenes desde el Hard Rock Stadium de Miami. Entre ellas, Flor Jazmín Peña publicó una serie de fotos alentando a la Selección.

La sorpresa llegó cuando Antonela Roccuzzo reaccionó con un “Me gusta” a esa publicación. El gesto no pasó inadvertido, especialmente por el contexto en el que se produjo, luego de la fuerte polémica que había involucrado indirectamente a la familia Messi.

Lo cierto es que Antonela sigue desde hace tiempo en Instagram tanto a Flor Jazmín Peña como a Momi Giardina, integrantes del equipo de Luzu. De esta manera, la interacción fue interpretada por muchos usuarios como una señal de buena voluntad y de que el vínculo con el canal no quedó resentido tras el episodio.

En ese sentido, días atrás Yanina Latorre reveló el contenido de un supuesto mensaje que recibió de Antonela. Según contó, la rosarina le habría aclarado: “Yo sigo a Momi y a la novia de él, pero nunca seguí a Flor Peña ni a Nico Occhiato”. Luego, la periodista explicó que muchos usuarios interpretaron erróneamente que Antonela había dejado de seguir al conductor, cuando en realidad nunca lo había tenido entre sus contactos.

Con el bajo perfil que caracteriza tanto a Messi como a Roccuzzo, el simple “like” de Antonela fue suficiente para convertirse en un gesto muy comentado en redes y que muchos interpretaron como una señal de que el conflicto quedó definitivamente atrás.