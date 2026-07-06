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El fuerte gesto de Antonela Roccuzzo con la novia de Nico Occhiato tras el escándalo con Luzu y el papá de Messi

Tras la fuerte polémica que sacudió a Luzu TV por la difusión de una fake news sobre la salud del padre de Messi, un gesto de Antonela Roccuzzo en redes fue interpretado como una señal y dejó en claro cómo quedó la relación con el equipo de Nico Occhiato.

6 jul 2026, 08:02
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El fuerte gesto de Antonela Roccuzzo con la novia de Nico Occhiato tras el escándalo con Luzu y el papá de Messi

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Las últimas semanas fueron de máxima tensión para Luzu TV. El canal que lidera Nicolás Occhiato quedó en el centro de la polémica luego de que Florencia Peña difundiera al aire una falsa información sobre la salud del padre de Lionel Messi. El episodio generó una fuerte ola de críticas y obligó al streaming a tomar medidas inmediatas.

El rumor fue desmentido poco después por la propia familia del capitán de la Selección Argentina, pero el impacto ya estaba hecho. En medio del Mundial, la situación golpeó de lleno la imagen del canal y también alcanzó a Occhiato, quien quedó en el foco por tratarse del máximo responsable de la señal.

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Frente a la repercusión, el conductor decidió apartar a Florencia Peña de la conducción del ciclo y también desvincular a los productores que habían acercado la información sin chequear. Además, realizó un descargo público y, según trascendió, se comunicó personalmente con Messi para pedir disculpas en nombre de Luzu.

Aunque con el paso de los días el conflicto parecía haber quedado atrás, las críticas en redes sociales continuaron. Sin embargo, un gesto inesperado durante la cobertura del Mundial volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque esta vez con una señal positiva.

Tras el triunfo de Argentina por 3 a 2 ante Cabo Verde en los 16avos de final, Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada compartieron imágenes desde el Hard Rock Stadium de Miami. Entre ellas, Flor Jazmín Peña publicó una serie de fotos alentando a la Selección.

La sorpresa llegó cuando Antonela Roccuzzo reaccionó con un “Me gusta” a esa publicación. El gesto no pasó inadvertido, especialmente por el contexto en el que se produjo, luego de la fuerte polémica que había involucrado indirectamente a la familia Messi.

Lo cierto es que Antonela sigue desde hace tiempo en Instagram tanto a Flor Jazmín Peña como a Momi Giardina, integrantes del equipo de Luzu. De esta manera, la interacción fue interpretada por muchos usuarios como una señal de buena voluntad y de que el vínculo con el canal no quedó resentido tras el episodio.

En ese sentido, días atrás Yanina Latorre reveló el contenido de un supuesto mensaje que recibió de Antonela. Según contó, la rosarina le habría aclarado: “Yo sigo a Momi y a la novia de él, pero nunca seguí a Flor Peña ni a Nico Occhiato”. Luego, la periodista explicó que muchos usuarios interpretaron erróneamente que Antonela había dejado de seguir al conductor, cuando en realidad nunca lo había tenido entre sus contactos.

Con el bajo perfil que caracteriza tanto a Messi como a Roccuzzo, el simple “like” de Antonela fue suficiente para convertirse en un gesto muy comentado en redes y que muchos interpretaron como una señal de que el conflicto quedó definitivamente atrás.

     

 

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