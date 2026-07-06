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Escándalo Balogun en el Mundial: el llamado de Trump, la decisión de la FIFA y el reclamo de Bélgica

Estados Unidos y Bélgica juegan esta noche (21 hs. de la Argentina) el pase a los cuartos de final. Pero un llamado del presidente Donald Trump al titular de la FIFA, Gianni Infantino, logró un cambio reglamentario que provocó un escándalo e indignación en los belgas.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Un llamado de Donald Trump al presidente de la FIFA desató un escándalo en el mundial. (Foto: A24/Reuters)

Un llamado de Donald Trump al presidente de la FIFA desató un escándalo en el mundial. (Foto: A24/Reuters)
Leé también Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia y se medirá con Bélgica en los octavos de final
Estados Unidos avanzó a los octavos de final. (Foto: Reuters).

De inmediato, la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un duro comunicado en el que rechazó esta "marcha atrás" con la sanción a uno de los mejores jugadores del campeonato y, además, rival directo de los Diablos Rojos.

"La RBFA está atónita por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun para disputar el partido entre Estados Unidos y Bélgica del lunes 6 de julio, a las 17 (hora de Seattle; 21 de la Argentina). La FIFA basa su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, lo que, en este caso, resulta escandaloso".

Ese artículo permite algo muy curioso.

El órgano judicial de la FIFA puede suspender total o parcialmente la ejecución de una sanción disciplinaria. La sanción sigue existiendo; simplemente, no se cumple de inmediato.

Es decir, la expulsión mantiene su validez, pero no se cumplirá en este partido clave. La Federación Belga apeló al sentido común y a la tradición en la aplicación de las tarjetas rojas: "El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA prevé claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, como ha sido el caso para todas las tarjetas rojas mostradas durante esta Copa Mundial de la FIFA".

Estados Unidos es una de las grandes revelaciones de la Copa y uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Pero la mano de Donald Trump, que llegó hasta el corazón de la FIFA -y de Infantino-, es una vergüenza inaceptable.

Te la saco por teléfono. Trump llamó a Infantino y logró que la roja a Balogun no entre en vigencia contra Bélgica. Una vergüenza. (Foto: Reuters)

Te la saco por teléfono. Trump llamó a Infantino y logró que la roja a Balogun no entre en vigencia contra Bélgica. Una vergüenza. (Foto: Reuters)

Te pongo la roja, pero luego la saco

Por los 16 avos del mundial, Estados Unidos enfrentó a Bosnia Herzegovina, uno de los peores equipos del mundial. El equipo de Pochettino ganó casi sin despeinarse. Pero en un momento hubo algo clave. En el minuto minuto 64 (18 del segundo tiempo), Balogun fue a disputar una pelota con el defensor bosnio Tarik Muharemovic y terminó pisándole el tobillo. El árbitro brasileño - de los mejores del mundial - revisó la acción y lo expulsó. Pese a ello, Estados Unidos le anotó -con un jugador menos- el 2 a 0 final a Bosnia.

Pero eso es el antecedente del escándalo. Donald Trump se mete siempre donde no lo llaman y también en el mundial. Y el que llamó fue él. Al otro lado, escuchó Gianni Infantino y actuó de inmediato.

La FIFA echó mano de su polémico artículo 27 del código disciplinario. Por ese artículo, la FIFA puede hacer que una sanción se cumpla, pero con efecto diferido. Por ejemplo, mientras una sanción polémica se analiza, con descargos, la medida queda en "suspenso". Pero el caso es que esta vez, la expulsión no dejó dudas. Balogun pisa el tobillo de su rival y recibió la roja por eso. En el fútbol mundial, una roja es una suspensión inmediata para el próximo partido al menos.

Por eso Balogun, fundamental en el equipo del argentino Pochettino, no podría estar contra Bélgica. Sin embargo, el llamado de Washington a Suiza (bah, Fantino está en Estados Unidos) dio resultado. Hizo el milagro y el delantero yanqui estará contra los diablos rojos.

Bélgica está que trina

Al equipo europeo no lo sobra nada. Juega bastante mal. Sus jugadores referentes son más que veteranos y peleados entre ellos. El arquero Curtois y el volante De Bruyne. En el mundial de Qatar 2022 quedó eliminada en la fase de grupos. De Bruyne dijo que era el momento de dar un paso al costado. Cuatro años más tarde, ahí están los dos "viejitos" liderando a su selección. Ante todo este panorama, si Balogun no juega, bienvenido sea.

Le sacaron una roja contra Bosnia y este lunes no debería jugar. Pero el teléfono "rojo" de la Casa Blanca tiene un poder impresionante. En un fútbol cada vez más cuestionado hacia su dirigencia local y mundial.

Roberto Adrián Maidana
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