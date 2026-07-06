Neymar se quebró tras la eliminación de Brasil y dejó una frase que podría significar su retiro

Neymar estalló en llanto por la derrota de Brasil ante Noruega. (Foto: Reuters)

Un Mundial que podría marcar el final de una era

La eliminación frente a Noruega significó mucho más que el adiós prematuro de Brasil al Mundial. El seleccionado pentacampeón quedó eliminado antes de los cuartos de final por primera vez desde Italia 1990, profundizando una sequía que ya alcanza 24 años sin conquistar una Copa del Mundo, desde el título obtenido en Corea-Japón 2002.

Si no logra coronarse en el próximo Mundial, Brasil llegará a 28 años sin levantar el trofeo, la peor racha de su historia.

En ese contexto, Neymar podría poner punto final a una de las carreras más importantes de la historia de la selección brasileña. Hasta el momento acumula 130 partidos, 80 goles y 58 asistencias, convirtiéndose en uno de los máximos referentes de las últimas dos décadas.

Sin embargo, a nivel de selecciones mayores solo pudo conquistar la Copa Confederaciones 2013, ya que nunca logró ganar una Copa América ni un Mundial.

Neymar estalló en llanto por la derrota de Brasil ante Noruega. (Foto: Reuters)

Haaland fue el verdugo de Brasil

La gran figura de la jornada fue Erling Haaland. El delantero de Noruega apareció cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario y marcó un doblete en los últimos minutos para sellar el histórico triunfo europeo.

Primero conectó de cabeza un centro de Andreas Schjelderup para abrir el marcador a los 79 minutos y, ya sobre el cierre, volvió a aparecer con un potente remate desde fuera del área para establecer el 2-0.

Haaland marcó el 2 a 0 que dejó afuera del Mundial 2026 a Brasil. (Foto: Reuters)

El descuento de Neymar, de penal en el tiempo agregado, apenas sirvió para decorar el resultado.

Con sus dos tantos, Haaland llegó a siete goles en el torneo, igualando a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la pelea por la Bota de Oro del Mundial.

Además, Noruega se clasificó por primera vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y México.

El llanto de Neymar

Neymar estalló en llanto por la derrota de Brasil ante Noruega. (Foto: Reuters)

El pitazo final dejó una de las imágenes más conmovedoras del campeonato. Neymar rompió en llanto sobre el césped mientras era consolado por sus compañeros y rivales.

La escena rápidamente alimentó las versiones sobre un posible retiro de la selección, una posibilidad que ya había deslizado en otras oportunidades tras los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La decisión definitiva, sin embargo, todavía no fue comunicada oficialmente.

Carlo Ancelotti analizó la eliminación y defendió el planteo de Brasil

El entrenador Carlo Ancelotti reconoció que su equipo nunca logró imponer el ritmo del partido y explicó que Noruega encontró la manera de neutralizar el juego brasileño.

"Al principio me pareció que éramos un equipo controlado y estábamos creando ocasiones. Era difícil ejercer demasiada presión porque Noruega defendía muy bien y presionar demasiado era un riesgo", analizó el italiano.

Una de las decisiones más cuestionadas del partido fue la elección de Bruno Guimarães como ejecutante del penal que Brasil desperdició en el primer tiempo.

Ancelotti explicó que la determinación estuvo basada en un análisis estadístico. "Según nuestros estudios, Neymar era el mejor ejecutor, seguido por Raphinha y después Bruno. Como Neymar y Raphinha no estaban en ese momento en el campo, Bruno era la mejor opción disponible", sostuvo.

El técnico también reconoció que la selección necesita una renovación para volver a competir por los grandes títulos.

"Necesitamos talento joven. Necesitamos que aparezcan jugadores de alto nivel en el fútbol brasileño. Creo que hicimos un trabajo sólido, pero así es el fútbol. A veces hay que aprender de la derrota", concluyó.

Mientras tanto, la eliminación dejó a Brasil inmerso en una profunda reflexión sobre el futuro del seleccionado y, especialmente, sobre el destino de Neymar, uno de los futbolistas más importantes de su historia.