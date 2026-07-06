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El gran susto que vivió Eva Bargiela con su bebé en medio del Mundial 2026: qué sucedió

La modelo Eva Bargiela explicó el motivo por el que estuvo alejada unos días de las redes sociales vinculado a su salud y la de su hijo Faustino.

6 jul 2026, 08:30
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El gran susto que vivió Eva Bargiela con su bebé en medio del Mundial 2026: qué sucedió

El gran susto que vivió Eva Bargiela con su bebé en medio del Mundial 2026: qué sucedió

El gran susto que vivió Eva Bargiela con su bebé en medio del Mundial 2026: qué sucedió

El gran susto que vivió Eva Bargiela con su bebé en medio del Mundial 2026: qué sucedió

Eva Bargiela se encuentra junto a toda la familia Simeone alentando a Giuliano tras su convocotoria a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La modelo junto a su pareja Gianluca Simeone y su hijo Faustino recorrieron cada una de las ciudades donde jugó la Scaloneta en el torneo.

Lo cierto es que en los últimos días Eva Bargiela vivió un pequeño percance en su salud que se trasladó a su pequeño hijo, de menos de un año, algo que la alertó mucho.

Es por esto que se alejó por unos días de las redes donde compartía el día a día de la familia desde Estados Unidos pero luego reapareció para llevar tranquilidad y contar qué había sucedido.

"Estos días estuve un poco desaparecida porque me estuve sintiendo un poco mal y después empezó Fausti con fiebre", comenzó la modelo explicando a través de sus historias de Instagram.

Y agregó llevando tranquilidad tras el inesperado momento que por suerte quedó atrás: "Como mamá primeriza, obvio que me asusté muchísimo y más estando en otro país, muy lejos de casa. Por suerte ya está mejor".

En cada partido que disputó la Selección Argentina, Eva, Gianluca y todo el clan Simeone estuvieron alentando al equipo y en especial a Giuliano en su primera experiencia mundialista.

"Qué manera de sufrir Dios pero con qué felicidad nos fuimos! Vamos Argentina!", expresaba la modelo tras una de las victorias del equipo en la fase de grupos.

El primer viaje de Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron fotos de las primeras gran vacaciones del pequeño Faustino, el primer hijo de la pareja, de casi tres meses.

La modelo publicó en su cuenta oficial de Instagram la aventura que emprendieron en familia y con mucho entusiasmo reflejó sus sensaciones.

El viaje se organizó con total hermetismo y estuvo atravesado por la ansiedad lógica, la ilusión y una emoción extra por tratarse de la primera vez que el pequeño subía a un avión.

Desde sus redes sociales, Eva Bargiela fue compartiendo distintos momentos de la previa y mostró cómo vivieron esa experiencia inédita como familia, entre valijas, preparativos y mucha expectativa.

“Nos estamos yendo de Ezeiza. Nos vamos a Madrid de sorpresa a visitar a la familia. Atrás está Faustino, todo el auto cargado de cosas”, relató la modelo en una de sus historias, dejando en evidencia no solo la alegría del viaje a Madrid sino también todo lo que implica trasladarse a otro país con un bebé tan pequeño.

     

 

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